Средства ПВО отразили еще одну атаку БПЛА на Крым

Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще один украинский беспилотный летательный аппарат сбит над юго-западной частью полуострова Крым, сообщили в министерстве обороны РФ.

– Около 21:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами противовоздушной обороны украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над юго-западной частью полуострова Крым, – говорится в сообщении.

Ранее Минобороны сообщило, что около 20:30 средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над юго-западной частью полуострова.

В ночь на 17 сентября киевский режим дважды пытался атаковать Крым с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, средства противовоздушной обороны уничтожили 6 украинских БПЛА.

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