Бархатный сезон-2023 в Крыму: туристы ныряют в штормящее море

Центральный пляж Алушты в сентябре 2023. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымский полуостров в сентябре погружается в бархатный сезон. Замечательное время, когда еще тепло, но солнце уже сбавило обороты и нет изнуряющего зноя. С морем тоже все окей. Водичка в Азовском и Черном, как в бассейне – держится на уровне +20…+23 градусов.

Вот и в Алуште многолюдно – россияне пользуются моментом, чтобы позагорать на галечных пляжах и впрок надышаться пропитанным целебным йодом воздухом.

Но без ложки дегтя, как известно, никак нельзя обойтись: у берегов полуострова осенью частенько случается шторм, когда ласковые волны устраивают сумасшедшие скачки.

Купаться в шторм нельзя. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Местные жители в таком случае обходят пляжи стороной – не сегодня, так завтра, когда море перебесится и утихомирится, можно будет искупаться и позагорать.

- Давным-давно по молодости глупости сунулась в шторм. Больше не хочу: волна перекрутила меня и завязала в нетугой узел, не могла понять, где руки, ноги, а где голова. На берег, слава Богу, выбралась живой, но несколько дней все тело болело, особенно шея и левая нога. Меня будто в бетономешалку закинули и несколько раз прокрутили. Сама в жизни не стану купаться в шторм и других буду отговаривать, - поделилась с КП-Крым местная жительница Елена Арасланова.

Гости Крыма, особенно те, кто приехал издалека считают по-другому.

Море отгородили от отдыхающих ленточкой. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Алуште на центральном городском пляже беснующееся море даже красно-белой ленточкой - «отгородили», но туристы-экстремалы, наплевав на все запреты, все равно лезут в воду, которая из-за белой пены очень похожа на кипящее молоко.

- Да я отпуск ждал два года, потом трое суток на поезде сюда добирался, и что прикажите сидеть на берегу и ждать у моря погоды?! Я послезавтра уже уезжаю домой, - эмоционально игнорирует запрет на купание житель Урала.

Спасатель в желтой майке и красных шортах лишь разводит руками:

- А что мы можем поделать? У нас нет права отгонять отдыхающих подальше от воды.

Народ же на всю катушку наслаждается пляжным отдыхом: те, кто поосторожнее просто загорают на берегу, а ярые поклонники водных процедур тягаются со штормом. Никто не отменял и опасные селфи на фоне бушующего моря.

В Профессорском уголке довольно многолюдно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Такая же картина в Профессорском уголке, где тоже хватает отдыхающих.

По набережной Алушты хорошо гулять в погожий сентябрьский день. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В бархатный сезон не пустует и безопасная во всех отношениях набережная, где много гуляющих и детей, и взрослых.

Каждый отдыхает на свой лад. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прыгнула в штормящее море, чтобы спасти подругу: история трагической гибели двух чемпионок по кикбоксингу

Перспективной спортсменке Фатиме Жагуповой сегодня исполнилось бы 37 лет, но ее жизнь трагически оборвалась в Севастополе (подробнее)

Смертельные селфи: Зачем туристы в Крыму рискуют жизнью ради эффектных фото

Недавняя фотосессия инстаблогерши с ребенком на обрыве шокировала общественность (подробнее)