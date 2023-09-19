Бархатный сезон-2023 в Крыму: туристы ныряют в штормящее море

Центральный пляж Алушты в сентябре 2023.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крымский полуостров в сентябре погружается в бархатный сезон. Замечательное время, когда еще тепло, но солнце уже сбавило обороты и нет изнуряющего зноя. С морем тоже все окей. Водичка в Азовском и Черном, как в бассейне – держится на уровне +20…+23 градусов.
Вот и в Алуште многолюдно – россияне пользуются моментом, чтобы позагорать на галечных пляжах и впрок надышаться пропитанным целебным йодом воздухом.
Но без ложки дегтя, как известно, никак нельзя обойтись: у берегов полуострова осенью частенько случается шторм, когда ласковые волны устраивают сумасшедшие скачки.
Купаться в шторм нельзя.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Местные жители в таком случае обходят пляжи стороной – не сегодня, так завтра, когда море перебесится и утихомирится, можно будет искупаться и позагорать.
- Давным-давно по молодости глупости сунулась в шторм. Больше не хочу: волна перекрутила меня и завязала в нетугой узел, не могла понять, где руки, ноги, а где голова. На берег, слава Богу, выбралась живой, но несколько дней все тело болело, особенно шея и левая нога. Меня будто в бетономешалку закинули и несколько раз прокрутили. Сама в жизни не стану купаться в шторм и других буду отговаривать, - поделилась с КП-Крым местная жительница Елена Арасланова.
Гости Крыма, особенно те, кто приехал издалека считают по-другому.
Море отгородили от отдыхающих ленточкой.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Алуште на центральном городском пляже беснующееся море даже красно-белой ленточкой - «отгородили», но туристы-экстремалы, наплевав на все запреты, все равно лезут в воду, которая из-за белой пены очень похожа на кипящее молоко.
- Да я отпуск ждал два года, потом трое суток на поезде сюда добирался, и что прикажите сидеть на берегу и ждать у моря погоды?! Я послезавтра уже уезжаю домой, - эмоционально игнорирует запрет на купание житель Урала.
Спасатель в желтой майке и красных шортах лишь разводит руками:
- А что мы можем поделать? У нас нет права отгонять отдыхающих подальше от воды.
Народ же на всю катушку наслаждается пляжным отдыхом: те, кто поосторожнее просто загорают на берегу, а ярые поклонники водных процедур тягаются со штормом. Никто не отменял и опасные селфи на фоне бушующего моря.
В Профессорском уголке довольно многолюдно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Такая же картина в Профессорском уголке, где тоже хватает отдыхающих.
По набережной Алушты хорошо гулять в погожий сентябрьский день.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
В бархатный сезон не пустует и безопасная во всех отношениях набережная, где много гуляющих и детей, и взрослых.
Каждый отдыхает на свой лад.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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