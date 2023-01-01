Прыгнула в штормящее море, чтобы спасти подругу: история трагической гибели двух чемпионок по кикбоксингу

Элина Гисмеева (слева) и Фатима Жагупова. Фото: соцсети

Прошло больше трех лет с того дня, когда в Крыму трагически оборвалась жизнь двух спортсменок. Сегодня, 1 января 2023 года, чемпионке мира по кикбоксингу Фатиме Жагуповой могло бы исполниться 37 лет, а ее подруга Элина Гисмеева могла бы отметить свое 30-тилетие… К сожалению, судьба распорядилась иначе, девушки погибли летом 2019 года в Севастополе.

В июле спортсменки приехали на тренировки в составе сборной России по кикбоксингу. ЧП произошло в финальный день сборов - накануне отъезда. В первых числах августа девушки должны были вернуться домой: Фатиму в Нальчике ждал трехлетний сын, а Элину в Мурманске уже готовились встречать родители. Билеты на самолет были на руках, и сумки практически собраны, но девушки очень не хотели расставаться с Черным морем.

- Мы поужинали в кафе и поехали в город, а Элина и Фатима остались на берегу, - рассказала КП-Крым одна из спортсменок, которая тоже участвовала в крымских сборах.

В тот день, когда девушки решили искупаться, был сильный четырехбалльный шторм. Но это не остановило спортсменок, ведь обе были в отличной физической форме. Но море - суровая стихия.

Девушки спустились в бухту Омега в Севастополе. Первой в воду прыгнула Элина, и почти сразу же сильная волна ударила ее об пирс. Заметив, что подруга потеряла сознание и долго не всплывает на поверхность, Фатима прыгнула в бушующий шторм, чтобы спасти Элину. Однако выбраться из воды в тот роковой день, 4 августа, обе спортсменки так и не смогли.

Свидетелями произошедшего стали двое местных жителей. Они схватили веревку и побежали к людям в воде. Но было уже поздно. Прибывшие на место сотрудники МЧС смогли найти тела девушек лишь на следующий день, когда шторм немного утих.

ЧП случилось около севастопольского яхт-клуба «Юг». Пляж в этом месте не был оборудован для купания: ни спасательных кругов, ни самих спасателей.

- Я только по прилету в Москву узнала, что девчонок нашли. Тела их, сильно изрезанные камнями, были в одной стороне, а одежда, сорванная волной, в другой, - сообщила их подруга. - Очень жаль девчонок. Классные они были и крутые, веселые и жизнерадостные. Фатима все о своем сынишке рассказывала, ему сейчас три годика, фото показывала - видно было, что сильно скучает и любит его.

Следственный комитет РФ по Севастополю проводил процессуальную проверку по факту гибели чемпионки и вице-чемпионки мира по кикбоксингу. Спустя полтора года после смерти дочери безутешная мать Элины Гисмеевой обратилась за помощью на шоу «Битва экстрасенсов». Татьяна предполагала, что на ее дочь напали перед смертью, однако ясновидящие эту версию не подтвердили.

СПРАВКА «КП»

32-летняя Фатима Жагупова жила в Москве, она была чемпионкой России, Европы и мира по кикбоксингу, многократной обладательницей Кубка мира. Лидер сборной в разделе К-1 (считается самым жестким видом кикбоксинга). В 2015 году девушка была признана лучшей спортсменкой Кабардино-Балкарии.

Подруге, которую она пыталась спасти, Элине Гисмеевой было 27 лет. Она - тренер и вице-чемпион мира по кикбоксингу, дочь депутата горсовета Мурманска Алмаза Гисмеева. Дочь пошла по стопам отца, который сам является девятикратным чемпионом мира по кикбоксингу и десятикратным чемпион России по этому виду спорта.

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