«Двое умерли, быстро, страшно»: Участники «Битвы экстрасенсов» приехали в Крым расследовать смерть чемпионок по кикбоксингу

Большинство медиумов сошлись во мнении, что смерть девушек не была насильственной. Фото: скриншот из видео на телеканале "ТНТ"

С момента гибели двух спортсменок, приехавших на сборы в Севастополь, прошло полтора года. Следствие выясняет, при каких обстоятельствах погибла вице-чемпионка мира по кикбоксингу Элина Гисмеева и ее подруга, чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова. Официальная причина еще не названа, и безутешная мать Элины Татьяна обратилась на шоу «Битва экстрасенсов», чтобы узнать, была ли гибель дочери случайностью или же на девушку напали.

ЧП, напомним, произошло на территории яхт-клуба «Юг» в бухте Омега 4 августа 2019 года. Элина и ее подруга Фатима были членами женской сборной России по кикбоксингу и на тот момент находились на сборах в Севастополе.

В начале августа спортсменкам пора было уезжать домой и девушки решили попрощаться с морем. В тот день был сильный шторм, но Элину это не смутило. Она прыгнула с пирса в воду, сообщали КП-Крым очевидцы.

Когда Фатима поняла, что подруга долго не всплывает, то прыгнула в море за ней. Свидетелем этому стала пожилая пара местных жителей. Супруги нашли веревку и пытались помочь девочкам. Но было уже поздно. Спустя некоторое время изрезанные камнями тела девушек нашли. Сотрудники яхт-клуба лишь развели руками - пляж не был оборудован для купания: ни спасательных кругов, ни самих спасателей там по нормативам быть не должно.

Во время эфира программы мать Элины сказала, что ее дочь - здравомыслящая девушка, и она не пошла бы купаться в пятибалльный шторм. Еще один аргумент Татьяны - на лицах девушек были одинаковые гематомы. Женщина не хотела верить, что смерть подруг наступила из-за купания во время шторма.

Элина Гисмеева (слева) и Фатима Жагупова. Фото: vk.com

Экстрасенсам, которые заходили на площадку, не говорили, что им предстоит расследовать. Ведущая Вера Сотникова показывала сохраненный молочный зуб Элины и ее детское фото. Участников битвы просили рассказать о судьбе этого человека.

Ведьма Марьяна Романова определила, что девочки уже нет в живых. После этого экстрасенс сказала, что спортсменка захлебнулась, ее ударило волной. Марьяна предложила Татьяне не искать следов преступления и не винить никого в смерти дочери:

- Захлебывается, перед смертью лицо видит женское. Двое умерли, быстро, страшно. Я не чувствую преступление, я бы на вашем месте не искала.

Максим Рапопорт сказал, что смерть была внезапной, и предположил, что девушке кто-то мог нанести удар, однако лицо нападавшего он не «разглядел».

Больше всего ответов на вопросы убитой горем матери дал Олег Шепс. Но сперва он задал вопрос, почему же видит в могиле Татьяну, а не Элину. Оказалось, что мать погибшей девушки дважды пыталась свести счеты с жизнью.

- Если вы думаете, что им кто-то помог, то это не так. В тот момент никого не было рядом, это точно не убийство, - поделился своим видением экстрасенс.

После беседы с участниками телевизионного шоу Татьяна успокоилась, но точную и официальную версию случившегося предоставят только после завершения следствия правоохранительные органы.

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