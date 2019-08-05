«Фатима бросилась в штормящее море, пытаясь спасти подругу»: Как погибли две спортсменки из сборной России по кикбоксингу

ЧП случилось на территории яхт-клуба «Юг» в бухте Омега во время сильного шторма. Спортсменки из сборной России по кикбоксингу вечером в воскресенье, несмотря на штормовое предупреждение, ушли купаться в море и не вернулись.

Как стало известно «КП», почти все члены женской сборной по кикбоксингу, тренировавшиеся в Крыму с 23 июля, на тот момент уже разъехались.

У последних участниц сборов были билеты на самолет в Москву на понедельник, 5 августа.

- Несколько девчонок, в их числе - Фатима Жагупова и Элина Гисмеева - задержались еще на пару дней в Крыму, - рассказал исполнительный директор федерации кикбоксинга России Михаил Герасимов. - Их предупреждали - купаться в такую погоду нельзя, ведь были большие волны. Но они не послушались…

Фатима и Элина купаться пошли вдвоем. Девушки решили напоследок попрощаться с морем.

- Мы поужинали вместе в кафе и поехали в город, а Элина и Фатима остались - захотели поплавать, жалели, что завтра уже надо было улетать из Крыма, - подтверждает одна из девушек, коллег погибших спортсменок.

А когда они вернулись, узнали страшную новость. По словам очевидцев, Элина прыгнула с пирса в море, хотя и был очень сильный шторм. Ее в какой-то момент ударило волной. Фатима бросилась спасать подругу, но не смогла.

На помощь спортсменкам кинулись двое местных жителей - в это время на берегу гуляла пожилая пара. Они нашли веревку, побежали к ним, чтобы спасти, но было уже поздно. Спортсменок уже не было видно на поверхности воды.

В самом яхт-клубе о происшествии узнали от очевидцев.

- У нас нет оборудованной для купания территории, нет спасателей, - разводят руками сотрудники яхт-клуба «Юг».

Сотрудники МЧС приехали быстро, но без толку. Даже тела им не удалось сразу достать из моря - мешал шторм.

- Я только по прилету в Москву узнала, что девчонок нашли. Тела их, сильно изрезанные камнями, были в одной стороне, а одежда, сорванная волной, в другой, - сообщила их подруга. - Очень жаль девчонок. Классные они были и крутые, веселые и жизнерадостные. Фатима все о своем сынишке рассказывала, ему сейчас три годика, фото показывала - видно было, что сильно скучает и любит ребенка.

Родители спортсменок уже выехали в Крым. Соболезнования им летят со всей страны. Ведь эти девушки - надежда и гордость сборной России по кикбоксингу.

32-летняя Фатима Жагупова - жила в Москве, она чемпионка России, Европы и мира по кикбоксингу, многократная обладательница Кубка мира. Лидер сборной в разделе К-1 (считается самым жестким видом кикбоксинга). В 2015 году девушка была признана лучшей спортсменкой Кабардино-Балкарии.

Подруге, которую она пыталась спасти, Элине Гисмеевой было 27 лет. Она - тренер и вице-чемпион мира по кикбоксингу, дочь депутата горсовета Мурманска Алмаза Гисмеева. Дочь пошла по стопам отца, он сам является девятикратным чемпионом мира по кикбоксингу и десятикратным чемпион России по этому виду спорта.

Тем временем Михаил Развожаев, врио губернатора Севастополя, дал поручение правоохранительным органам оценить действия руководства яхт-клуба. А следователи проводят проверку по факту гибели спортсменок.

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