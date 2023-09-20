Национализированную квартиру Зеленского в Ялте оценили в 24 миллиона рублей

Рыночная стоимость квартиры составляет ориентировочно 23 900 000 рублей Фото: Александра Тимощенко

Госсовет Крыма согласовал отчуждение из госсобственности квартиры, которая ранее принадлежала супруге украинского президента Владимира Зеленского Елене и была национализирована в мае. Об этом сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

— Согласовали отчуждение ряда объектов, включая жилые помещения, в том числе — квартиру Елены Зеленской (ее рыночная стоимость составляет ориентировочно 23 900 000 рублей), — написал Константинов в своем телеграм-канале.

Напомним, чета Зеленских приобрела элитное жилье в Ялте весной 2013 года, когда Крым находился в составе Украины. По документам она принадлежит жене президента – Елене Зеленской. Площадь трехкомнатного пентхауса – почти 130 квадратных метров.

Сейчас в квартире никто не живет Фото: Александра Тимощенко

— Что касается квартиры Зеленских, у нас есть предложение создать в ней музей борьбы с нацизмом. Порекомендуем заняться этим вопросом новому собственнику, — добавил Константинов. Напомним, по мнению парламентария, жить в квартире Зеленского вряд ли сможет нормальный человек, ведь это – «как купить квартиру Гитлера».

Квартира Владимира Зеленского находится в элитном ЖК "Император" Фото: Александра Тимощенко

Как добавил Владимир Константинов, квартира президента Украины уже заявлена на приватизацию.

- Безусловно, для жизни эта квартира не очень комфортная. А в качестве места, в котором можно было бы увидеть, к какой невероятной трагедии привели игры зарвавшегося артиста в политику, вполне подходит, - подчеркнул спикер Госсовета Крыма.

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