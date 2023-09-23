Появится фонтан: в Крыму приводят в порядок историческую часть Алупки

Алупка. Фото: Янина Павленко/Tg

На узких старых улицах курортной Алупки, что на Южном берегу Крыма, появилась мощная спецтехника – началось благоустройство исторических районов.

На ЮБК приводят в порядок исторический район Алупки. Фото: Янина Павленко/Tg

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщает:

- Первый этап реализации проекта туристского кода охватит улицу Амет-Хана Султана, на участке от площади Ленина до северо-западных ворот Воронцовского дворца.

В настоящее время идет демонтаж старых ограждений, бордюров, садовые скамеек, фонарных столбов и малых архитектурных форм – скульптурных композиций, вазонов и тому подобное.

- Демонтированные объекты маркируются и отправляются на хранение. Все, что требует ремонта, чистки или реставрации (диабазовые ступени, бордюры и скамьи) приведут в порядок и возвратят на свои места, – отмечает руководитель города счастья.

Различные коммуникации, включая свисающие со столбов провода, бережно уложат в кабельную канализацию, как это делают в Москвы и других крупных мегаполисах.

Власти планируют, используя архивные фотографии, восстановить фонтан, чтобы вернуть историческому района былую уникальную прелесть.

- Променадная зона будет вымощена гранитной плиткой. После обновятся площадь Ленина, улица Фрунзе и Дворцовый спуск, - подчеркивает Янина Павленко.

Главная цель благоустройства – объединить достопримечательности Алупки в единое архитектурно-культурное пространство.

Остается надеяться, что у фонтана в Алупке будет более счастливая судьба, чем у его «собратьев» в Симферополе, которые пересохли, когда пришел знойный август.

Кстати, в Коктебеле также началась реконструкция прогулочной зоны, которая востребована у туристов. В приморском поселке планируют расширить набережную до 50 метров.

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