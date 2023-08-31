Екатерине не хватает воды: Симферополь украшают сломанными фонтанами

В сквере на бульваре имени Ленина перестали работать все пять фонтанов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Столица Крыма хорошеет на глазах. В Симферополе за несколько лет благоустроили замечательные зоны для отдыха гостей и жителей города, где роль вишенки на торте исполняют фонтаны. Знойно в Крыму, жарко, поэтому и стараются власти порадовать народ журчанием прохладных струй.

Правда с журчанием в отдельных случаях выходит накладка. Фонтаны никуда не подевались, все-таки сооружения капитальные - в карман не положить, как бедовых пчелок, но вот воды в них нет.

В ЕКАТЕРИНИНСКОМ СКВЕРЕ ПЕРЕСОХ «МАЛЬЧИК С РЫБКОЙ»

В зоне отдыха, что рядом с кинотеатром «Симферополь», за спиной Екатерины II расположен величественный фонтан из четырех секций.

Памятник Екатерине II. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Российская императрица – значимая масштабная историческая фигура, вот и скульптурный комплекс соорудили соответствующий. Но не обошлось без ложки дегтя – половина фонтанов не работает.

Половина фонтанов у памятника Екатерине II не действуют. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- По Екатерининскому скверу проводится закупка необходимого оборудования для проведения ремонтных работ, - таков ответ дала корреспонденту КП-Крым администрация Симферополя.

Фонтан «Мальчик с рыбкой» в августе 2023. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Императрицу худо-бедно, но все же освежают журчащие струи, а вот «Мальчику с рыбкой», который находится в нескольких десятках метров от царственной особы, совсем худо – чаша бассейна иссушена палящим солнцем.

А ведь начиналось так красиво.

Фонтан востановили по архивному снимку. Фото: Администрация города Симферополя/VK

- Во время реконструкции Екатерининского сада воссоздали дореволюционный фонтан «Мальчик с рыбкой», чертежи которого найдены в архивах Музея истории города Симферополя, - не без гордости отчитались чиновники в сентябре 2020 года.

Но это лето малыш и его, то ли угорь, то вьюн, провели «на сухую», без освежающей влаги.

- Фонтан «Мальчик с рыбкой» - это чисто декоративный объект, работа которого изначальна на планировалась, - объяснили в пресс-службе администрации Симферополя.

Странно звучит, ведь раньше фигурка рыбы радовала брызгами воды.

«Шахматный фонтан». Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Территорию Екатерининского сада украшает также водный каскад, известный симферопольцам как «Шахматный фонтан». Идею заимствовали из Петергофа – там, в восточной части дворцового ансамбля, еще с Петровских времен расположен каскад «Шахматная гора».

Реконструкция объекта обошлась в 13 миллионов рублей. По большому счету «Шахматный фонтан» работает, но частенько выходит из строя вечерняя подсветка.

- Действительно есть проблемы с иллюминацией, которые по мере возникновения ликвидируются компанией-подрядчиком, - заявили в мэрии.

ПЛОЩАДЬ КУЙБЫШЕВА ПОХОЖА НА РАСКАЛЕННУЮ СКОВОРОДКУ

В центре площади Куйбышева фонтан, который не работает с середины июля. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- Так чудесно было с детьми маленькими погулять в жару возле фонтана на площади Куйбышева, покататься на качелях, а теперь унылое там пыльное пространство, как раскаленная сковородка, - кручинятся горожане о неработающем фонтане на площади Куйбышева.

Недолго детвора резвилась в струях воды - фонтан намертво «пересох» в середине знойного лета.

Общая стоимость обновления площади, которую раньше украшал незаконно построенный «Куб», порядка 67,6 миллионов бюджетных рублей.

- Действительно фонтан на площади Куйбышева не работает. В первую очередь необходимо выяснить причину, чтобы понять где проблема, и такая работа будет проведена в ближайшее время. - сообщили в мэрии.

ПЯТЬ ФОНТАНОВ НА БУЛЬВАРЕ ЛЕНИНА СТАЛИ ПРОСТО ЕМКОСТЯМИ С ВОДОЙ

Сквер на бульваре имени В.И.Ленина в конце лета. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Сквер на бульваре имени вождя пролетариата открыли совсем недавно. Но в последние дни августа фонтаны, которых здесь аж пять штук, не работают.

Чаши полные воды, но никаких живительных струй. Может просто не вовремя заглянул в сквер? И фонтаны включают по какому-то определенному режиму?!

- Нет, никакого графика нет. Пока только разбираемся, что произошло, но точно известно, что на все есть гарантийные обязательства от подрядчика, - сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

P.S.

Лето на исходе, пока суд да дело, придет время консервации фонтанов. Вопрос один - зачем строить дорогостоящие фонтаны, если нельзя обеспечить их работу?!

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