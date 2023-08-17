Раскаленная сковородка, а не место отдыха: в Симферополе так и не запустили фонтан на площади Куйбышева

Фонтан на площади Куйбышева уже давно не спасает гостей и жителей Симферополя от жары. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Симферополе на площади Куйбышева сломался фонтан, который совсем недавно запустили в работу. Конструкция явно не дешевая, ведь общая стоимость работ по благоустройству площади, открытой под занавес 2021 года, составляла около 68 миллионов рублей.

- На днях должны приступить к выяснению причин поломки, - сообщили КП-Крым в пресс-службе администрации Симферополя, - Прежде всего необходимо узнать в чем дело, чтобы начать ремонт, но специалистов по фонтанам в Крыму очень мало, поэтому нельзя диагностику провести оперативно.

Тем временем, пересохший фонтан тревожит умы и души горожан.

Месяц назад в паблике «Администрация города Симферополя» один из пользователей соцсети тоже задал резонный вопрос:

- Подскажите, пожалуйста, почему не работает фонтан на площади Куйбышева? Уже половина лета прошла. Он вообще заработает?

Администрация города Симферополя предоставила ответ:

- В настоящее время проводятся ремонтные работы на сетях, которые обеспечивают подачу воды для фонтана. По предварительным данным, срок завершения работ 1 августа 2023 года.

Неизвестно, когда фонтан начнет работать. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Да уж, на календаре уже вторая половина августа, столбик термометра настойчиво штурмуют отметку в плюс 35 градусов. А воды в фонтане нет. Площадь Куйбышева больше похожа не на место для отдыха, а на раскаленную сковородку.

Пользователи соцсети выразили свои эмоции в комментариях: «Работал недолго и сломался», «А что в Симферополе долго работает после окончания строительства?».

Горожане хотят, чтобы городские фонтаны работали. Фото: скрин страницы паблика «Администрация города Симферополя»/VK

Встречаются и более жесткие высказывания, где озвучивается весь список неработающих фонтанов Симферополя..

Остается отметить, что судьба у площади Куйбышева горемычная. Здесь долгое время не могли снести самострой, да и благоустройство очищенного от незаконной многоэтажки пространства растянулось во времени.

Напомним, что работы по благоустройству площади имени Куйбышева начались еще в апреле 2021 года. Финансирование шло в рамках соглашения между правительствами Москвы и Крыма. Общая стоимость работ составила 67,6 миллиона рублей. Первый срок сдачи назначили на 1 сентября, но открытие площади каждый раз переносили. Потом срок готовности объекта перенесли на октябрь, поскольку не хватало комплектующих и оборудования для фонтана. Последняя дата сдачи была сдвинута с 15 ноября на 1 декабря 2021.

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