Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 декабря 2021 11:19

Как выглядит площадь Куйбышева в Симферополе после реконструкции

Ремонт городской территории обещали закончить к концу ноября
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
КомментироватьОставить комментарий(0)
Больше полугода на месте снесенного торгового центра «Куб» шли ремонтные работы

Больше полугода на месте снесенного торгового центра «Куб» шли ремонтные работы

Фото: Александра Тимощенко

Торжественное открытие площади имени Куйбышева в Симферополе было запланировано властями на 1 декабря. Но из-за неблагоприятных погодных условий его решили перенести, хотя объект уже почти открыт для посетителей.

Работы по благоустройству площади имени Куйбышева начались еще в апреле

Работы по благоустройству площади имени Куйбышева начались еще в апреле

Фото: Александра Тимощенко

Вся площадь еще ограждена красными лентами, но они не останавливают симферопольцев. Заборы убрали, а значит, можно идти напролом. Кто-то переступает, кто-то отодвигает рукой, а кто-то уже удобно устроился на лавочках.

В начале декабря сквер начнут украшать к Новому году

В начале декабря сквер начнут украшать к Новому году

Фото: Александра Тимощенко

Больше полугода на месте снесенного торгового центра «Куб» шли ремонтные работы. Но после открытия пустовать объект не будет. В начале декабря его начнут украшать к Новому году. Там же установят главную городскую елку, которую уже заказали специально для площади Куйбышева.

Общая стоимость работ составила 67,6 млн руб.

Общая стоимость работ составила 67,6 млн руб.

Фото: Александра Тимощенко

- Здесь же будут установлены новогодние инсталляции, но всех секретов мы раскрывать пока раньше времени не будет. Скоро жители города все сами увидят, - прокомментировали в администрации.

Проход на пощадь уже полностью доступен для всех жителей Симферополя

Проход на пощадь уже полностью доступен для всех жителей Симферополя

Фото: Александра Тимощенко

Также на площади планируют проделать большое количество работ, чтобы сделать ее более современной и удобной для горожан. В клумбах посадили деревья и кустарники, высеяли траву и установили качели. В сквере появится сухой фонтан на 25 струй. Сейчас работники заканчивают его установку.

На площади Куйбышева установят главную елку города

На площади Куйбышева установят главную елку города

Фото: Александра Тимощенко

В пресс-службе администрации добавили, что после ремонта в новом парке будет проводиться каждодневный контроль, чтобы не только обеспечить порядок на территории, но и избавиться от стихийных торговцев, которые давно облюбовали это место.

На площади Куйбышева установят главную елку города

На площади Куйбышева установят главную елку города

Фото: Александра Тимощенко

Напомним, работы по благоустройству площади имени Куйбышева начались еще в апреле. Они были проведены за счет средств, поступающих по соглашению между правительствами Москвы и Крыма. Общая стоимость работ составила 67,6 млн руб.

В сквере также установили качели

В сквере также установили качели

Фото: Александра Тимощенко

Ремонт новой территории должен был закончиться еще 1 сентября, но открытие площади каждый раз переносили. Потом срок готовности объекта перенесли на октябрь, поскольку не хватало комплектующих и оборудования для фонтана. Последняя дата сдачи была сдвинута с 15 ноября на 1 декабря.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подрядчик монтирует фонтан на площади Куйбышева в Симферополе

Ремонт городской территории обещают закончить к 15 ноября (подробнее)

Как выглядит площадь Куйбышева в Симферополе за две недели до сдачи

Ремонт городской территории обещают закончить в конце ноября (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ