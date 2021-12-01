Как выглядит площадь Куйбышева в Симферополе после реконструкции

Больше полугода на месте снесенного торгового центра «Куб» шли ремонтные работы
Фото: Александра Тимощенко
Торжественное открытие площади имени Куйбышева в Симферополе было запланировано властями на 1 декабря. Но из-за неблагоприятных погодных условий его решили перенести, хотя объект уже почти открыт для посетителей.
Работы по благоустройству площади имени Куйбышева начались еще в апреле
Фото: Александра Тимощенко
Вся площадь еще ограждена красными лентами, но они не останавливают симферопольцев. Заборы убрали, а значит, можно идти напролом. Кто-то переступает, кто-то отодвигает рукой, а кто-то уже удобно устроился на лавочках.
В начале декабря сквер начнут украшать к Новому году
Фото: Александра Тимощенко
Больше полугода на месте снесенного торгового центра «Куб» шли ремонтные работы. Но после открытия пустовать объект не будет. В начале декабря его начнут украшать к Новому году. Там же установят главную городскую елку, которую уже заказали специально для площади Куйбышева.
Общая стоимость работ составила 67,6 млн руб.
Фото: Александра Тимощенко
- Здесь же будут установлены новогодние инсталляции, но всех секретов мы раскрывать пока раньше времени не будет. Скоро жители города все сами увидят, - прокомментировали в администрации.
Проход на пощадь уже полностью доступен для всех жителей Симферополя
Фото: Александра Тимощенко
Также на площади планируют проделать большое количество работ, чтобы сделать ее более современной и удобной для горожан. В клумбах посадили деревья и кустарники, высеяли траву и установили качели. В сквере появится сухой фонтан на 25 струй. Сейчас работники заканчивают его установку.
На площади Куйбышева установят главную елку города
Фото: Александра Тимощенко
В пресс-службе администрации добавили, что после ремонта в новом парке будет проводиться каждодневный контроль, чтобы не только обеспечить порядок на территории, но и избавиться от стихийных торговцев, которые давно облюбовали это место.
На площади Куйбышева установят главную елку города
Фото: Александра Тимощенко
Напомним, работы по благоустройству площади имени Куйбышева начались еще в апреле. Они были проведены за счет средств, поступающих по соглашению между правительствами Москвы и Крыма. Общая стоимость работ составила 67,6 млн руб.
В сквере также установили качели
Фото: Александра Тимощенко
Ремонт новой территории должен был закончиться еще 1 сентября, но открытие площади каждый раз переносили. Потом срок готовности объекта перенесли на октябрь, поскольку не хватало комплектующих и оборудования для фонтана. Последняя дата сдачи была сдвинута с 15 ноября на 1 декабря.
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