Как выглядит площадь Куйбышева в Симферополе после реконструкции

Больше полугода на месте снесенного торгового центра «Куб» шли ремонтные работы Фото: Александра Тимощенко

Торжественное открытие площади имени Куйбышева в Симферополе было запланировано властями на 1 декабря. Но из-за неблагоприятных погодных условий его решили перенести, хотя объект уже почти открыт для посетителей.

Работы по благоустройству площади имени Куйбышева начались еще в апреле Фото: Александра Тимощенко

Вся площадь еще ограждена красными лентами, но они не останавливают симферопольцев. Заборы убрали, а значит, можно идти напролом. Кто-то переступает, кто-то отодвигает рукой, а кто-то уже удобно устроился на лавочках.

В начале декабря сквер начнут украшать к Новому году Фото: Александра Тимощенко

Больше полугода на месте снесенного торгового центра «Куб» шли ремонтные работы. Но после открытия пустовать объект не будет. В начале декабря его начнут украшать к Новому году. Там же установят главную городскую елку, которую уже заказали специально для площади Куйбышева.

Общая стоимость работ составила 67,6 млн руб. Фото: Александра Тимощенко

- Здесь же будут установлены новогодние инсталляции, но всех секретов мы раскрывать пока раньше времени не будет. Скоро жители города все сами увидят, - прокомментировали в администрации.

Проход на пощадь уже полностью доступен для всех жителей Симферополя Фото: Александра Тимощенко

Также на площади планируют проделать большое количество работ, чтобы сделать ее более современной и удобной для горожан. В клумбах посадили деревья и кустарники, высеяли траву и установили качели. В сквере появится сухой фонтан на 25 струй. Сейчас работники заканчивают его установку.

На площади Куйбышева установят главную елку города Фото: Александра Тимощенко

В пресс-службе администрации добавили, что после ремонта в новом парке будет проводиться каждодневный контроль, чтобы не только обеспечить порядок на территории, но и избавиться от стихийных торговцев, которые давно облюбовали это место.

На площади Куйбышева установят главную елку города Фото: Александра Тимощенко

Напомним, работы по благоустройству площади имени Куйбышева начались еще в апреле. Они были проведены за счет средств, поступающих по соглашению между правительствами Москвы и Крыма. Общая стоимость работ составила 67,6 млн руб.

В сквере также установили качели Фото: Александра Тимощенко

Ремонт новой территории должен был закончиться еще 1 сентября, но открытие площади каждый раз переносили. Потом срок готовности объекта перенесли на октябрь, поскольку не хватало комплектующих и оборудования для фонтана. Последняя дата сдачи была сдвинута с 15 ноября на 1 декабря.

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