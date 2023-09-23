Нудистов распугал рев строительной техники: в Коктебеле началась грандиозная реконструкция набережной

В Коктебеле расширяют прогулочную зону. Фото: Админ Коктебель/Tg

Знаменитый нудистский пляж в Коктебеле стал «бездомным». Раньше у места, где можно было позагорать без трусов, был четкий ориентир – холм Юнге, но в сентябре пикантная изюминка курортного поселка лишилась своего исконного места прописки.

Нудистский пляж - это одна из достопримечательностей Коктебеля. Фото: архив КП

С насиженного места любителей загара без пятен согнала мощная строительная техника.

- В поселке городского типа Коктебель городского округа Феодосия идет реконструкция набережной. Ведутся работы на участке от холма Юнге до реки Янтык, а также у Киловой горы, - сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым.

Гостиница «Белый грифон». Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Нудистский пляж расположен возле холма Юнге. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Получается, что на сегодняшний день бульдозеры и экскаваторы грохочат и крушат бетон на противоположных сторонах набережной: на той, что ближе к горе Карадаг, где расположена гостиница «Белый грифон», а на другой - у холма Юнге, возле нудистского пляжа.

После реконструкции прогулочная зона станет значительно просторнее. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Центральная часть набережной пока пребывает в первозданном состоянии. Строительная техника сюда нагрянет в следующем году, когда откроют для туристов благоустроенные участки.

В Коктебеле идет реконструкция набережной. Фото: Юрий Гоцанюк/Tg

- В ходе реконструкции набережная расширится на 5-12 метров (в среднем ширина составит около 30 метров, - от авт.). Пляжная зона будет минимум 25 метров, а в основном не меньше 50, - сообщил КП0Крым Александр Белин, начальник Коктебельского территориального отдела администрации города Феодосии. – Общая же протяженность реконструируемой набережной – 1900 метров.

Да, в этом году бархатный сезон в Коктебеле проходит под рев мощной спецтехники.

- Пляжи не закрыты, но на тех, которые попали в зону реконструкции, спасение купальщиков не обеспечивается, - объяснил КП-Крым Александр Белин.

Нудизм – это своеобразная культура отдыха, некая философия жизни в гармонии с природой. И грохот стройки разогнал туристов, отрицающих купальники и плавки. Какой тут релакс, если рядом идет стройка?!

Тихая бухта. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Причем это не временные трудности.

- Скорее всего, когда завершится реконструкция, любителям особенного загара придется переместиться поближе к мысу Хамелеон, - сообщил КП-Крым руководитель Коктебеля.

Ждут ли нудистов в заповедной Тихой бухте, откуда прокуратура выпроваживала нового хозяина, пока не ясно.

КСТАТИ

Один из подрядчиков реконструкции - компания ООО «ИнтерСтрой», которую возглавлял небезызвестный Евгений Кабанов. Молодой крымчанин не раз оказывался героем в центре внимания СМИ.

В 2020 году он был вице-премьером Крыма и оскандалился фотографиями своих прогулок на карантине. Затем в 2012 году был выдвинут как кандидат в депутаты Госдумы по Евпаторийскому округу, но скоропостижно снял свою кандидатуру. А чуть позже Евгения Кабанова, которого уже сняли с должности вице-премьера Крыма, и вовсе задержали и отправили в СИЗО. В этому году был вынесен приговор - Евгению Кабанову дали 4 года условно за мошенничество.

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