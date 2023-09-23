Нудистов распугал рев строительной техники: в Коктебеле началась грандиозная реконструкция набережной

В Коктебеле расширяют прогулочную зону. Фото: Админ Коктебель/Tg
Знаменитый нудистский пляж в Коктебеле стал «бездомным». Раньше у места, где можно было позагорать без трусов, был четкий ориентир – холм Юнге, но в сентябре пикантная изюминка курортного поселка лишилась своего исконного места прописки.
Нудистский пляж - это одна из достопримечательностей Коктебеля. Фото: архив КП
С насиженного места любителей загара без пятен согнала мощная строительная техника.
- В поселке городского типа Коктебель городского округа Феодосия идет реконструкция набережной. Ведутся работы на участке от холма Юнге до реки Янтык, а также у Киловой горы, - сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым.
Гостиница «Белый грифон».
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Нудистский пляж расположен возле холма Юнге.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Получается, что на сегодняшний день бульдозеры и экскаваторы грохочат и крушат бетон на противоположных сторонах набережной: на той, что ближе к горе Карадаг, где расположена гостиница «Белый грифон», а на другой - у холма Юнге, возле нудистского пляжа.
После реконструкции прогулочная зона станет значительно просторнее.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Центральная часть набережной пока пребывает в первозданном состоянии. Строительная техника сюда нагрянет в следующем году, когда откроют для туристов благоустроенные участки.
В Коктебеле идет реконструкция набережной. Фото: Юрий Гоцанюк/Tg
- В ходе реконструкции набережная расширится на 5-12 метров (в среднем ширина составит около 30 метров, - от авт.). Пляжная зона будет минимум 25 метров, а в основном не меньше 50, - сообщил КП0Крым Александр Белин, начальник Коктебельского территориального отдела администрации города Феодосии. – Общая же протяженность реконструируемой набережной – 1900 метров.
Да, в этом году бархатный сезон в Коктебеле проходит под рев мощной спецтехники.
- Пляжи не закрыты, но на тех, которые попали в зону реконструкции, спасение купальщиков не обеспечивается, - объяснил КП-Крым Александр Белин.
Нудизм – это своеобразная культура отдыха, некая философия жизни в гармонии с природой. И грохот стройки разогнал туристов, отрицающих купальники и плавки. Какой тут релакс, если рядом идет стройка?!
Тихая бухта.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Причем это не временные трудности.
- Скорее всего, когда завершится реконструкция, любителям особенного загара придется переместиться поближе к мысу Хамелеон, - сообщил КП-Крым руководитель Коктебеля.
Ждут ли нудистов в заповедной Тихой бухте, откуда прокуратура выпроваживала нового хозяина, пока не ясно.
КСТАТИ
Один из подрядчиков реконструкции - компания ООО «ИнтерСтрой», которую возглавлял небезызвестный Евгений Кабанов. Молодой крымчанин не раз оказывался героем в центре внимания СМИ.
В 2020 году он был вице-премьером Крыма и оскандалился фотографиями своих прогулок на карантине. Затем в 2012 году был выдвинут как кандидат в депутаты Госдумы по Евпаторийскому округу, но скоропостижно снял свою кандидатуру. А чуть позже Евгения Кабанова, которого уже сняли с должности вице-премьера Крыма, и вовсе задержали и отправили в СИЗО. В этому году был вынесен приговор - Евгению Кабанову дали 4 года условно за мошенничество.
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