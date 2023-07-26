Уж, замуж...без трусов: можно ли найти серьезные отношения на нудистском пляже в Коктебеле

На нудистском пляже получить загар без пятен, а заодно и замуж выйти. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- Целоваться на первом свидании грешно! Бесстыдниц замуж никто не берет. С твоим дедом только через два года была свадьба и все остальное, - наставляла меня бабушка в юности.

Интересно, что старушка сказала бы, узнав, что моя приятельница Светка обрела семейное счастье, хотя первое свидание с будущим мужем прошло в формате «встреча без трусов».

ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА ЗАРОДИЛАСЬ НА НУДИСТСКОМ ПЛЯЖЕ

Пару лет тому моя подруга осталась одна с двумя детьми на руках – благоверный исчез в туманных далях, напрочь забыв про выплату алиментов.

С непутевым супругом жилось не очень сладко, а так Светка и вовсе стала ломовой лошадкой: отведет сына, дочку в детсад- и бегом на работу в универсам - днем сидит на кассе, а вечерами там же моет полы.

Хорошо, что еще мать помогала с детьми.

В какой-то момент подружка окончательно выдохлась от такой тягомотины.

- Все уже достало! Сорока еще нет, а забыла, когда последний раз голого мужика видела. Крышу сносит конкретно, на детях начинаю срываться, - в тысячный раз пожаловалась на женскую судьбу подружка.

В Коктебеле есть памятник Максимилиану Волошину. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Покончить с целомудрием, доводящим до умопомрачения, подруга решила в Коктебеле. За приморским поселком благодаря знаменитому Максимилиану Волошину и нудистскому пляжу закрепилась слава местечка с весьма пикантными свободными нравами. Именно в этот курортный поселок туристы едут за мужской силой к бабе Люде, или чтобы просто разнообразить свою интимную жизнь.

С выходных вернулась Светка окрыленная, одухотворенная и влюбленная.

- На «нудике» едва сарафан стянула и прилегла загорать, как рядом бросил полотенце голый мужчинка, на вид лет 35. Симпатичный, высокий, да и по мужской части богом не обиженный, - взахлеб стала делиться впечатлениями от поездки Светка.

ИНТЕРЕСНЫЙ БОНУС

Основной бонус для женщин на нудистском пляже - каждого можно буквально оценить «по достоинству». Сосед по нудистскому пляжу, прельстившись аппетитными формами приятельницы или почуяв изголодавшую женскую натуру, сразу же начал ухаживать - поставил над ней зонтик, предложил свой солнцезащитный крем, откуда-то взялись бокалы с шампанским и все остальные атрибуты романтической обстановки.

Ближе к вечеру два одиноких сердца переместились с пляжа в кафе. Ночь они провели в одном номере - отсутствие одежды, присутствие страсти сделали свое дело. Ухажер, как и Светка, оказался местным, и - закрутилось-завертелось!

- Ты представляешь! Он женат, а я - беременная! – спустя несколько недель рыдала на моем плече Светка.

Дальше же сплошной телесериал, который через полгода закончился маршем Мендельсона. Пышную свадьбу, правда, делать не стали. После росписи просто посидели маленькой компанией в кафе. Не до пира - у невесты-то живот на нос лезет, да и парочка уже готовых детей от первого брака за столом рядом сидит, деловито рассовывая конфеты по карманам.

Несмотря на все такие «отягчающие обстоятельства» с лица новоиспеченного главы семейства не сходила улыбка,

Светка тоже была по-настоящему счастлива:

- Олька, прикинь, он со своей бывшей больше 10 лет прожил, но та никак родить не могла. Начали ходить по врачам, но те якобы сказали, что в бесплодии виноват муж. Мой же «залет» расставил все по своим местам - бывшая просто врала, чтобы удержать его.

Ячейка общества, зародившая весьма вульгарным способом, стала счастливым семейством, где уже растет четверо детей.

Хэппи-энд! Ну, а я чем хуже?!

«НЕЧЕГО СМОТРЕТЬ НА ТАКУЮ СРАМОТУ!»

Билет из Симферополя до Коктебеля всего четыре сотни, жилье нашлось за 600 рублей.

Набережная Коктебеля в июле 2023. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

И вот уже бодро вышагиваю по набережной.

- Нудисты возле холма тусуются, мимо не промахнешься сразу увидишь, - поделилась координатами Светка.

Вот и вожделенный пляж: у проходящих мимо взрослых мужчин вспыхивают искры в глазах, а вот несовершеннолетних туристов родители заставляют отворачиваться в сторону:

- Нечего смотреть на такую срамоту! Маленький еще!

«Нудик» ничем не отгорожен от обычных пляжей Коктебеля. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Нудистский пляж в Коктебеле ничем не отгорожен от обычного, поэтому голыми попами и гениталиями любуются и прохожие, и те, кто отдыхает рядом.

На холм приходят, чтобы полюбоваться живописными окрестностями и посмотреть на тех, кто загорает голышом. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Основная же площадка по наблюдению за нагими дядями и тетями - на макушке холма Юнге.

- Тьфу, смотреть противно! Пока одетые, вроде ничего так, симпатичные, лучше бы уже не оголялись! - возмущается мужчина в возрасте 50+, и тут же оправдывается как школьник, пойманный за подглядыванием в женскую раздевалку или баню:

– Вы не подумайте, просто я здесь родился, но давно уехал из Коктебеля. Смотрю на поселок и не узнаю – разросся, дома аж на горы полезли. Нудик раньше куда больше был, а теперь потеснили со всех сторон: многоэтажки строят напротив, того глядишь, вовсе закроют, чтобы голые задницы вид на бухту не портили.

Эх, полюбовалась панорамой - и нужно спускаться вниз, где, возможно, бродит мое голое личное счастье. Чуть не по себе, но назвался груздем - полезай в кузов.

- «Хорошо одета» и «хорошо, что одета» - два очень похожих словосочетания, но с совершенно разным смыслом, - услужливо всплыло из памяти, стоило только оглядеться вокруг: обвисшие груди, пивные животики и прочие неприглядности.

Красивых тел действительно мало, хотя это к лучшему, ведь я и сама далеко не идеал.

На «нудике» никогда нет очередей к кабинке для переодевания. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Смешно, но и на нудистском пляже есть кабинка для переодевания – она как последний оплот морали, предписывающей стыдиться наготы. Но блокпост благоразумия остается невостребованным.

«МОЖНО Я ТЕБЯ ПОТРОГАЮ?»

О-о-о-о! Началось! Посередине пляжа, вытянувшись в свечку, стоит мужчина и зазывающе мнет свои ягодицы, втирая в них солнцезащитный крем. При виде явного представителя нетрадиционной ориентации я едва на задохнулась от возмущения.

Хотя не все так плохо, вот и вполне гетеросексуальная картинка: почтенный старец, у которого на ветру развевается его дряхлое мужское «хозяйство», встретив симпатичную голенькую особу, склоняет свою голову с жидкими седыми волосами и целует ей ручку.

Милота!

Зашуршала галька, и рядом со мной присел обладатель с волосатой груди и татуированных плеч:

- Какая куколка! Привет! Ты здесь первый раз?

Легкий кивок головы мужчина принимает как знак для продолжения беседы:

- Одна приехала? Где остановилась? Что делаешь вечером? Давай кремом спинку помажу. И тут собеседник широко раздвигает ноги, демонстрируя пирсинг на том самом месте, которое начинает приходить в полную боевую готовность.

- Ой, жарко, пошла окунусь, - срываюсь с места, стараясь избавиться от возбужденного собеседника.

Черное море уютное и теплое, заплываю за буйки, подальше от «мохнатого».

Метров за сто до суши вокруг меня стал кружить некий ихтиандр в красных плавках:

- Голенькая?! Можно я тебя потрогаю?

- Шо?! – только и смогла выдохнуть я.

Пловец же радостно продолжил:

- Не боись, жена далеко, да и с берега ничего не видно.

- Сейчас начну орать, что тону! – пригрозила я, подкрепив свою реплику нецензурной лексикой.

Давно так шустро не плавала. Как пробка выскочила из моря. Посидела на горячей гальке, пришла в себя. Вроде вокруг адекватные, хотя и без трусов, люди. Вот и супружеских пар много, которые загорают рядышком, а в море входят, трогательно держась за руки - видимо, свое либидо освежают на нудистском пляже.

Через полчаса отпустило меня – успокоилась и расслабилась: да здравствует загар без пятен! Лежу на животе, не решаясь подставить ультрафиолету соски, ведь медики считают, что это опасно.

ХАМОВАТЫЕ УХАЖЕРЫ

В Коктебели отличное побережье, где можно хорошо отдохнуть. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Уже задремала, когда на спину брызнули капли воды. Приоткрываю глаза – подкрался очередной сосед, совсем зеленый юнец, годиков 20-25.

- Привет. Вода теплая? Ты местная? – пытается познакомиться с мной парнишка.

Нервы не выдерживают:

- Не знакомлюсь.

- Лесбиянка что ли?

- Нет.

- Хм, зачем тогда сюда пришла?

- Не твое какое собачье дело, - хамлю в ответ.

Ухажер замолк на секунду, придумывая какую-то словесную гадость, но тут подошел второй юноша в майке и шортах:

- Зачем тебе нужна эта старая корова! Айда на простой пляж, там полно нормальных телочек, которые для нас купальники вечером снимут.

Не задался денек. Низкосортные хамоватые кавалеры напрочь отбили желание налаживать личную жизнь.

У кафе интересное название, которое обещает помочь отделаться от негативных воспоминаний. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Душевных сил не хватило даже на вечерние посиделки в кафе с многообещающим названием «Все забудь!»

Точки общепита берут на себя функции брачных агентств. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Финита ля комедия!

МУЖА МОЖНО НАЙТИ КАК В БИБЛИОТЕКЕ, ТАК И НА НУДИСТСКОМ ПЛЯЖЕ

Инна Томилина, психолог:

Вероятность встретить мужчину своей мечты на нудистском пляже абсолютно равна возможности познакомиться с ним в библиотеке. Все зависит от мечты девушки, которая находится в поиске, и от ее планов на совместное времяпровождение.

Если она ищет раскрепощенного спутника жизни, то пляж - идеальное место для знакомства. Именно здесь собираются люди, которые позволяют себе больше, чем другие.

Тем ни менее, это ни в коей мере не мешает паре, которая познакомилась на пляже, войти в серьезные отношения. Напротив, шансов здесь много, так как свободолюбивые люди умеют ценить свободу другого и готовы на открытый диалог. Если оба партнера в «конфетно-букетный» период смогут обсудить планы на будущее в формате семьи - наличие детей, финансовые и материальные вопросы, то брак может быть долгим и счастливым.

А вот если девушка строгих нравов или с массой комплексов попытается искать партнера на нудистском пляже, то она может попасть в одну из психологических «ловушек». Высок риск того, что пара не сможет существовать долго, так как она постоянно будет натыкаться на ряд противоречий: либо внутренних, либо внешних, что однозначно приведет к конфликтам и разрыву.

ТРИ ВЕСКИХ ПРИЧИНЫ ПОБЫВАТЬ НА НУДИСТСКОМ ПЛЯЖЕ

1. Загар будет ровным и красивым: не нужно нервничать из-за белых полосок от лямок и тесемок.

2. Удобно наносить солнцезащитный крем, не цепляясь за шнурочки и резиночки.

3. Можно запросто избавиться от комплексов из-за своей физической формы, ведь все познается в сравнении, или наоборот - получить стимул заняться своей фигурой более тщательно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Испытано на себе: Как я загорала на нудистском пляже в Крыму

Нужно ли отгораживать нудистов забором? Корреспондент «Комсомолки» посмотрела, как отдыхают на самом откровенном пляже в Коктебеле (подробнее)

Стаскивать трусы никто не будет: какие нравы царят на нудистском пляже в Севастополе

Побережье Любимовки облюбовали любители загорать голышом (подробнее)

Интим без обязательств: Почему крымские курорты попали в топ городов с самым «жарким» отдыхом

По мнению пикаперов, в Коктебеле, Севастополе и Ялте легче всего склонить девушек к близости на одну ночь (подробнее)

Баба Люда, давай! Как полюбень-трава и привороты на секс сделали пенсионерку из Коктебеля мировой знаменитостью

За мужской силой к 62-летней Людмиле Коротиковой едут со всего света (подробнее)

Борщ варю, голова не болит: Три необычных способа выйти замуж, когда тебе за 50

Испытано на себе. Незамужняя корреспондент «КП» решила знакомиться с мужчинами оригинальными способами (подробнее)

Берегите сосочки: врач предостерег крымчанок от загара топлес

От палящего солнца и воздействия ультрафиолета не спасет даже пляжный зонтик (подробнее)

Конец нудизму! Самый популярный пляж в Коктебеле может исчезнуть

Любителей «голого» отдыха предложили наказывать на законодательном уровне (подробнее)