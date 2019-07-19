Борщ варю, голова не болит: Три необычных способа выйти замуж, когда тебе за 50

Тик-так, ходики, пролетают годики. Жизнь не сахар и не мед, никто замуж не берет - этот старый хит прошлого века про меня. Годиков натикало 50+, разведена, трое внуков уже школьники, а вот второй раз услышать гимн Мендельсона не получается. Что же делать? Мне надоело торчать на сайтах знакомств - захотелось попробовать познакомиться с мужчиной мечты в реале. Способы я выбрала оригинальные: если замуж не выйду, то хоть повеселюсь! А прокомментировать мои действия я попросила психолога Юрия Вагина.

1. Майка вместо брачного объявления

Спецмайка для знакомства с противоположным полом.Фото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

Мои знакомые мужчины утверждают, что просты как три рубля - и с ними нужно разговаривать без всяких витиеватостей. Вот и бью прямо в лоб. Наряжаюсь в белую майку с надписью на спине «Хочу замуж. Борщ варю, голова не болит», которую гармонично дополняет номер сотового телефона. И отправляюсь на море - благо, живу в Крыму.

- Хотите по городу? Хотите в Ялту? В Евпаторию? - облепили, назойливые, как летние мухи, таксисты на автостанции.

- Я замуж хочу! - вздыхаю. Перевозчики тут же отводят глаза и переключаются на менее проблемных клиентов.

Молодой сосед в автобусе предлагает оплатить мне билет. Пока едем, мило улыбается, прижимается боком, жалуясь на ужасные ямы и кочки на дорогах. Предлагает продолжить знакомство, записывает мой номер телефона с маечки.

Но когда добираемся до места, попутчик рвет к выходу. И не оглядываясь на меня, шагает в дверь - на остановке его подхватывает солидная дама...

Увидев меня, торговка на минирынке перестает бубнить «купите малину» и радостно орет:

- Га-га-га! Замуж хочу! Га-га-га!

А я лишь одергиваю маечку, чтобы циферки телефона ровнее лежали.

Пока выбираю у соседнего прилавка фрукты, трезвонит сотовый.

- Привэт, ты замуж хочэшь? - вы- дыхает в трубку мужской голос. - А чо ты умеешь?

- Все!

- Блыны умеешь?

- Да, бешбармак, долму, беляши и вареники.

- Я в Ялте живу, а ты где?

- В Симферополе.

И на том конце провода облегченно выдыхают:

- Э-э-э, дарагой, вот видэшь!

Диалог обрывается.

Два дня дефиле в чудо-маечке дают около 50 звонков. Фильтрую любопытных и озабоченных, остается парочка перспективных контактов. Вот уже и житель Подмосковья, с которым пока только пообщались в соцсети (я разместила снимок с маечкой, а он увидел), сделал предложение «Давай поженимся».

Я же только начала входить во вкус: лето в разгаре, и в майке можно пофорсить до конца августа.

Комментарий психолога:

- Тема с маечкой в целом неплоха, потому что сигнализирует мужчинам не столько о том, что вы хотите замуж, сколько о том, что вы - человек открытый, смелый и готовый если не ко всему, то к многому. Но такой прямой посыл многих кавалеров может напугать.

2. Голая и одинокая

Нудистский пляж - это не только ровный загар, но и отличная возможность рассмотреть своего будущего мужа во всех деталях.

Девочки, проходите мимо! Наш корреспондент Андрей Бороздин женат!Фото: Андрей Бороздин

Отбрасываю в сторону стыд.

- Я королева золотого песка, я королева без прикрас и одежд, - нежась на песочке в чем мать родила, прокручиваю в голове шлягер 80-х.

- Привет, я Сергей, - из сладкой полудремы выводит мужской голос.

Привстаю, целомудренно сдвигаю ноги поплотнее, и вижу перед собой нудиста мужского пола: высок, строен и все остальные детали вполне приличны.

- Поплыли наперегонки? - новый знакомый тащит меня в воду.

Почему бы и нет.

В перерывах между плаванием и загоранием мы успеваем пару раз посидеть в пляжной кафешке: капля коньяка в кофе наполняет тело теплом, а мозг безрассудством.

Не все знакомства приводят к серьезным отношениям.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

День с веселым компаньоном проходит, как одна минута. Вечереет.

- Знаешь, а на закате снимки очень хорошие выходят, - окидывает меня томным взглядом Сережа и щелкает сотовым телефоном.

Ночевали врозь. Все-таки замуж хочу, а не просто ищу приключений.

Едва протираю глаза, лезу в соцсети, и сон как рукой снимает. На страничке Сережи красуется мое голое фото.

Найти суженного среди нудистов не удалось.Фото: Виталий ПАРУБОВ

- Какая я дура! Хорошо, что солнцезащитные очки не сняла, - мелькает мысль. Пишу Сергею гневное письмо, требуя убрать снимок, и обещаю себе: «Больше никаких нудистских пляжей!»

Комментарий психолога:

- Идея не очень хорошая. Нудистский пляж для смелых дам неплохое место для знакомств - с целью провести с пользой для тела ночь или две. Но не уверен, что кто-либо из мужчин ходит туда в поисках спутницы всей своей жизни.

3. Бизнес-тренинги

На тренингах нужно выглядеть соответственно.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Моя приятельница Лена четко поставила перед собой цель выйти замуж за перспективного (в плане финансов) мужчину. Она вычитала где-то, что можно найти богатого парня, если сходить на бизнес-тренинг. Мол, там полно успешных менеджеров и управленцев.

- Взяла кредит на бизнес-тренинг по управлению персоналом, - рассказывает Леночка. - Три дня потратила - голова до сих пор болит от занудных речей, 50 тысяч рублей, а результат - ноль!

По словам приятельницы, бизнес-мужчины восприняли ее только как возможного партнера по какому-нибудь коммерческому проекту. Но что им может предложить продавец-консультант в магазине одежды?

- Трудоголики! В голове у них только работа, нет и места для романтики, - рвала и метала громы и молнии подруга.

Один, правда, клюнул на женские чары Леночки, пригласил вечером в баре посидеть. Но зачем ей друг с кольцом на правой руке?

Лена не сдается и теперь хочет попытать счастья в доме отдыха для военных (заодно подлечит расшатанные тренингом нервы).

Другой моей подружке, Варе, повезло больше: она после бизнес-тренинга встречается с генеральным директором крупной фирмы. Не за горами свадьба. Правда, на тренинг Варя попала бесплатно, за счет компании.

- Скукотища ужасная, а вот на кофе-брейке стало веселее, - вспоминает Варя. - Я случайно уронила пирожное в чашку. Да так, что забрызгала кофе мужчин, которые стояли рядом. В результате познакомилась тем, кого сильнее всего обляпала.

Пока лихорадочно пыталась привести в порядок его брюки, мелькнула искра, из которой, как известно, разгорается пламя... А после кофебрейка я умудрилась еще на лестнице споткнуться и таким образом еще с двумя бизнесменами познакомилась, - смеется Варя. - Оказывается у неуклюжих много поклонников! Как вы уже поняли, на бизнес-тренинги я записалась.

Комментарий психолога:

- Бизнес-тренинги - это уже теплее. Зрелые, состоявшиеся мужчины после 30-35 лет часто ищут женщину-партнера, с которой можно было бы вместе жить, вести бизнес, развиваться и осваивать новые горизонты. Но чтобы удачно выйти замуж после бизнес-тренинга, нужно сначала самой успешно проявить себя в бизнесе.

МНЕНИЕ

ИНОГДА ЛУЧШЕ ЗАВЕСТИ СОБАКУ

- Свою вторую половину можно найти где угодно, - считает психолог Ольга Бобырева. - На выставках или мастер-классах, в аэропортах или библиотеках... Главное - понять, кто он, мужчина, с которым вы собираетесь провести годы своей жизни. Иначе вы просто не узнаете друг друга. Или согласитесь на первого, кто предложит отношения. К сожалению, иногда сложно понять, кто именно тебе нужен.

Чтобы этого не произошло, задайте себе несколько вопросов.

> Что вам нравится делать?

Если вы без ума от творчества поэтов Серебряного века, не стоит искать родственную душу на нудистском пляже. Конечно, шансы есть, но их больше в тематических группах соцсетей, на концертах, выставках и поэтических вечерах. А если вас увлекает бизнес, то у вас будут гореть глаза на тренингах. А искренность более привлекательна, чем оценочный взгляд охотницы.

> Какие мужчины вас привлекают?

Если ваш ответ «Мне нужен богатый мужчина», ок, тогда расскажите мне, как он живет, каковы его моральные и духовные ценности, как он пахнет, что ест на завтрак, о чем любит поговорить. Просто если со всем остальным, кроме миллионов, вам придется смириться, - мои соболезнования. Последующие отношения превратятся в непосильный труд. А ведь семья - это не тяжелая работа, а место, где люди создают общие ценности - детей, дом, бизнес и так далее.

> Насколько вы честны с собой?

Способны ли вы слышать свои желания? И если «хочу замуж» равно «хочу, чтобы дома был кто-то, кто мне радуется» - лучше не обманывайте себя и заведите собаку. А если хотите начать увлекательный танец отношений, ответьте честно на два предыдущих вопроса и осмотритесь. Вдруг тот, кто вам нужен, уже рядом?

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