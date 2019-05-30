«Фу! Как такими можно быть!»: Таксист предлагает создать черный список неверных жен

«Не котик ее муж, а олень рогатый!»

- Работаю в такси четыре года, насмотрелся этого б…а до тошноты! - сотни лайков и комментариев заработали откровения крымского таксиста в одной из соцсетей.

И сейчас весь интернет обсуждает его приобретенный богатый «багаж» знаний.

- Садится такая в машину, начинает стирать губы, глаза - избавляться от макияжа. Ей звонят, а она в трубку нежно так: «Зай, я уже подъезжаю. Встречай, котик!». Не котик ее муж, а олень рогатый! Ведь эту зайчиху до машины провожал мужик в халате, который облапал ее всю на прощание, - возмущается водитель. - Или вот везу парочку влюбленных - воркуют, как голубки, целуются. Смотреть на таких любо-дорого, да и везти приятно. Но, дзын-дзын, девушка хватается за телефон и начинает истерить: А-а-а, тормози! Вылетает из машины, минуты две трещит по сотовому. Возвращается в салон и выдыхает: «Все, о кей! Муж звонил, спрашивал, когда я буду. Сказала, что у подруги, через пару часов освобожусь, он вроде и не против». И парочка начинает снова миловаться. Тьфу!

А вот еще случай. Одна клиентка, по его словам, прямо в машине переодевалась: нарядные шмотки меняла на блеклую серость, туфли-шпильки на какие-то замызганные тапочки. Сначала сумку с тряпками завезли на какую-то хату, а потом эту мисс «скромность» домой, к благоверному.

- И опять же щебечет она по сотовому: «Милый, домой с работы еду, устала ужасно!

Приготовь что-нибудь на ужин!». Фу, как можно такими быть! - удивляется таксист.

Мужчина при этом жалуется, что иногда клиентки пытаются соблазнить и его!

- Сначала жалуются на семейную жизнь, а потом пошло-поехало: заедем в магазинчик за винцом, а давай покатаемся!

Общаться с прессой таксист не захотел ни в какую: «Разоткровенничался на свою голову! Мне и так от жены попало. Все, что хотел сказать - сказал. В черный списoк нужно заносить жeнщин-изменщиц и нeверных жен!»

«Зеленкой на лбу надо писать на таких, что они - изменщицы!»

И что тут началось! Под этим его постом разыгрался целый баттл между пользователями соцсети.

Одни соглашаются: вывести, мол, всех на чистую воду! Всех - на доску позора!

- Я сам работаю в такси и частенько наблюдаю сие явление: как же они противны! Это не женщины, это особи! Если бы не стандарты обслуживания, на лбу зеленкой писал бы слово из пяти букв (то самое, каким обозначаются иногда женщины с низкой социальной ответственностью». - Авт.). Доведут до белого каления: куплю себе регистратор, который умеет в салоне звук писать, а потом все выложу - в соцсети, на суд общественности!

«Водитель должен быть как священник»

Другие уверены, что нужно помалкивать. В том числе, коллеги таксиста.

- Нам таксистам глубоко начихать, кто с кем и на каких основаниях, - говорит один из симферопольских таксистов. - Водителя такси не должна ни в коем случае волновать личная жизнь клиентов.

- Это пост о стукачестве. Личное дело каждого, как проживать свою жизнь. Все разговоры в такси должны быть конфиденциальны. Водитель должен как священник :после исповеди молчать. Вы видимо не слышали о таком понятии, как профессиональная этика?! Сфера обслуживания - нелегкий труд. Не нравятся? Не вози таких. Откажись от их денег. Не можешь отказаться - крути баранку и помалкивай, то же, нашелся моралист. Копаться в чужом белье - сплетни, судить кого-то - невежество, выставлять на показ - глупость. .

«А чем мужчины лучше?»

Третьи утверждают, что проблема надуманная.

- Очередное вранье, чтоб добить окончательно семейные ценности. Мы с отцом как-то ехали в такси. Папа вышел раньше, так водитель стал потом спрашивать: кто он мне и сколько мне лет. Я отшутилась, и таксист так ничего и не узнал. Бесился аж, сидя за рулем, видимо, такой же ужаленный, как автор поста, которому везде мерещатся любовницы. Лишь бы найти повод грязью облить! - возмущается одна из пользовательниц соцсети. - Это как красивое яблоко достать нельзя, и отдельные типы начинают доказывать себе и окружающим, что оно неспелое, невкусное и вообще не очень-то и хотелось. Надеюсь, аллегория ясна?! Да и вообще, часто подружки называют друг друга по телефону в мужском роде: чел, мужик, малыш и т.д. Вариантов - бесконечное число. Автор, возможно, не просто стукач, а клеветник. А если серьезно, читать такое от мужчины мерзко, противно. Сочувствую его спутнице от всей души.

А четвертые и вовсе не понимают: зачем вообще судят? И почему судят только женщин? У мужчин-то многих тоже - рыльце в пуху. Да еще как! С кем все эти женщины - клиентки этого таксиста - изменяют? Поди, тех-то тоже жены дома ждут-не дождутся.

- Мой муж-таксист, теперь уже бывший, вот и накатал себе такую же. И благополучно попер к ней сожительствовать, пока ее муженек пахал в море, чтобы ей …(в переводе с матерного на литературный язык - «нехорошей женщине») денег заработать. Думаю, этому таксисту, наверное, не повезло, ему, возможно, благоверная-то рога понавставляла, потому он и злой. И хорошо, что есть такие женщины, хоть кто-то отомстит за нас, ибо у меня духу не хватит. Чем мужики лучше???

МНЕНИЕ

Антон Якин, частный детектив:

- К нам очень часто приходят из-за предполагаемых супружеских измен. Ревнивцев одинаково много как среди женщин, так и мужчин. Люди начинают подозревать неладное, когда чувствуют, что их партнер стал равнодушным, пропадает непонятно где, без внятных объяснений. Вдобавок если на сотовый вдруг поставил пароль и не хочет говорить, кто ему сейчас только что позвонил. Наши клиенты, как правило, имеют веские основания для сомнений в верности своей половинки, и поэтому в большинстве случаев факт измены подтверждается. Чаще всего «налево» ходят люди в возрасте от 35 лет и старше. Был случай, когда в супружеской измене уличили 71-летнюю женщину. Не могу сказать, кто чаще изменяет - женщины или мужчины. Из наших клиентов - 50/50.

Юрий ВАГИН, психолог:

- Не могу оценивать ни публикацию таксиста, ни поведение его клиенток с морально-этической точки зрения, как это, видимо, делают большинство комментаторов. Могу оценить с психологической точки зрения. С психологической точки зрения в других людях нам всегда не нравится то, что есть в нас самих, но то, что мы либо подавляем в себе, либо не даем проявиться. Что «бесит» таксиста? Свобода, обман, двуличность его клиенток. Возможно, он и сам хотел бы быть таким, но чего-то не хватило: или смелости, или данных.

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