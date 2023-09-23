Развожаев: В парке Учкуевка обнаружили часть от сбитой ракеты

Севастополь. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В городе-герое Севастополе нашли фрагмент боеприпаса.

- В парке Учкуевка обнаружили часть от сбитой ракеты. Парк сейчас закрыли, территория оцеплена, ждут прибытия спецслужб, - сообщил губернатор города федерального значения Михаил Развожаев.

Такое сообщение появилось в его телеграм-канале в 13.01, но уже в 14.58 была обнародована информация следующего содержания:

- Осколки убраны. Парк открыт.

Руководитель региона настойчиво рекомендует сохранять спокойствие и хладнокровие:

- Убедительная просьба ко всем: хватит сеять панику и радовать этим наших врагов — именно паника и является их основной целью.

Михаил Развожаев также объяснил, что если возникла вопросы по укрытиям, то нужно позвонить в управляющую компанию или написать в чат-бот @oborona92bot, или в личные сообщения Правительства Севастополя. Не стоит подобные сообщения выставлять на всеобщее обозрение, что опять же на руку врагам.

- По поводу укрытий не ждите, что кто-то придет и сделает там запасы воды, установит кресла, настилы, сделают вентиляцию. Подчеркиваю, укрытия - временные, это не бомбоубежища. Они нужны, в основном, чтобы укрыться от осколков ракет и выбитых стекол.

Напоминаем, что в Севастополе, утром 23 сентября, расчеты противовоздушной обороны отразили ракетный удар. В городе-герое дважды объявлялась ракетная опасность и воздушная тревога.

Накануне, силы ВСУ атаковали ракетами штаб Черноморского флота.

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