«Скоро вернусь к тренировкам»: пострадавшего в Севастополе школьника выписали после лечения в Москве

Даниила отправили в столицу на лечение больше недели назад. Фото: Даниил Бевз/личный архив

После трагедии накануне последнего звонка, когда во время безобидного традиционного фото в севастопольской школе №13 вдруг рухнул балкон с выпускниками, прошло почти две недели. К этому времени из столичной больницы, наконец-то, выписали 17-летнего Даниила Бевза.

Как рассказал КП-Крым сам парень, вчера он вернулся в родной Севастополь. 20 мая, когда произошла сама трагедия, Даниил был одним из тех, кто не растерялся и самоотверженно помогал своим одноклассникам. Сначала его госпитализировали в местную больницу с переломом мечевидного отростка в грудины, а затем врачи направили на лечение в Москву. Операции удалось избежать, но неделю он находился на реабилитации.

Благо, теперь все позади. По словам самого Даниила, сейчас его самочувствие отличное, ничего не болит. Неудивительно, что организм молодого спортсмена, серебряного призера Первенства Крыма по армрестлингу, справился с испытанием.

- Со мной все хорошо. Вообще не чувствую никаких болей, уже скоро вернусь к спортивным тренировкам – нужно готовиться к следующим соревнованиям, - делится с КП-Крым подросток.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что всех подростков выписали из медицинского учреждения. Но в Российской детской клинической больнице в Москве оставался еще один школьник.

- Он в стабильном состоянии, в сознании, получает всю необходимую медицинскую помощь. Ждем его возвращения домой, - отметил губернатор.

Как рассказал Даниил, они отправились с столицу вместе со своим одноклассником. Правда, второго транспортировали на лечение в экстренном порядке без сознания.

- Он был в искусственной коме достаточно долгое время. Все переживали, что с ним случилось, и когда он очнется. Но сейчас он пришел в сознание, всех помнит. Правда, очень тихо пока говорит, - говорит Бевз.

Напомним, всего в результате инцидента пострадали 10 выпускников. Михаил Развожаев отмечал, что власти помогут школьникам поступить в вузы, которые они выбрали. Эта мера поддержки снимет огромный груз тревоги с плеч самих ребят и их родителей. Им можно сосредоточиться на реабилитации.

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