Уже на этой неделе в Крым вновь придет тепло Фото: Антон ПИКУС. Перейти в Фотобанк КП

С сегодняшнего дня, 1 июня, в Крыму официально начинается курортный сезон – пляжи открыты, спасатели и кафе на местах, инфраструктура готова. Правда, купаются пока только самые отважные и закаленные. Вода у берега все еще бодрит.

Тем не менее лето уже здесь! Когда же море в Крыму прогреется? Узнавала «Комсомолка».

Температура морской воды в Крыму-2026

Судя по информации Крымского гидрометцентра, сейчас температура морской воды по всему побережью сильно различается из-за затяжной и дождливой весны.

Например, в Ялте и Алуште +12...+13°C. Для купания это явно уж очень экстремальные «моржевые» условия.

В Севастополе ситуация получше - вода прогрелась до +15°C.

В Евпатории и Феодосии +16°C. Холодновато, но можно окунуться на пару секунд.

Где самое теплое море в Крыму в июне 2026 года

Самая комфортная воды в Азовском море и Керченском проливе. Это вообще абсолютные лидеры по теплу - до +19°C! Сюда стоит ехать тем, кто хочет с большей вероятностью застать благоприятную погоду.

По словам дежурного синоптика регионального гидрометцентра, уже к середине июня вода у берегов Крыма станет комфортной для полноценного купания.

Когда потеплеет море в Крыму в июне 2026 года

Ранее начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая говорила КП-Крым, что уже в первой декаде месяца море у берегов может прогреться до 22-23 градусов.

Когда вернется тепло в Крым 2026

Из-за циклона на полуострове держится прохладная и сырая погода, однако в ближайшие дни начнется долгожданное потепление. Дежурный синоптик регионального гидрометцентра обещает, что этот ненастный период продлится недолго. Уже со вторника характер погоды начнет меняться.

- После четверга дневные температуры могут достигать +27°C. Ночью тоже будет тепло - столбики термометров не опустятся ниже +16°C, - отмечают метеорологи.

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