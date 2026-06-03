Поиски шли в горно-лесной местности. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

Житель Ялты Александр Скрипников ушел из дома 25 мая. Больше его родные живым не видели.

20-летний студент КФУ, судя по свидетельствам очевидцев и записям видеокамер, отправился в Крымские горы.

Александру Скрипникову было всего 20 лет. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

На Южном берегу Крыма развернулись масштабные поиски, в которых принимали участие волонтеры поисковых отрядов «ЛизаАлерт» Крым и Краснодарского края, «ПоискКрым», туристы из Москвы, полиция и сотрудники МЧС.

– Зоной поиска стал не просто лес, а очень сложный участок в горно-лесной местности с крутыми скалами, подскальными полками и ущельями, – сообщили в добровольческом поисковом отряде «ПоискКрым».

В субботу 30 мая, например, на лесные тропы вышло свыше 250 человек. В поисковой операции задействовали лесников, специальную технику, кинологические расчеты и несколько БПЛА. К делу подключились и профессиональные альпинисты с горной подготовкой.

Но все усилия найти живым молодого человека оказались тщетными.

– К сожалению, на восьмые сутки поисков Александр был найден погибшим в зоне поиска.

Трагедии в Крымских горах не единичны.

В феврале 2019 года в районе Холодного кулуара горы Чатыр-Даг, в труднодоступном месте, нашли тело 22-летнего студента географического факультета Таврической академии КФУ. Талантливый фотограф погиб, сорвавшись со скалы.

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