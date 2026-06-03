Автобусов стало меньше? Что ждет общественный транспорт в Крыму из-за дефицита топлива

Решений об оптимизации маршрутов общественного транспорта пока не принималось Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дефицит топлива в Крыму коснулся уже, казалось бы, всех сфер жизни. На маркетплейсах резко увеличилось время доставки, стройматериалы взлетели в цене, а местные жители часами ждут автобусы на остановках и жалуются на работу общественного транспорта.

При этом государственные перевозчики работают как обычно. Как рассказал КП-Крым замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко, в условиях дефицита топлива власти пока не планируют сокращать количество автобусов. Дело в том, что официальные перевозчики на полуострове используют для заправки транспортных средств только дизельное топливо и газ.

- В Республике Крым транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки с использованием бензина, нет. Решений об оптимизации маршрутов пока не принималось, - отметил он.

НЕ ВСЕ ТАК ОДНОЗНАЧНО

Но если ничего не изменилось, откуда жалобы у народа?

- Вчера простояла на остановке в Симферополе 40 минут. Давно такого не было. Хоть и вечер был, но в это время обычно без проблем уезжала, - жалуется жительница крымской столицы.

А кто-то, наоборот, отмечает небывалый спрос на общественный транспорт:

- Утром ехала на работу – вся маршрутка битком. Даже непривычно… Видимо, все оставили своих железных коней и спустились с небес на землю, - делятся наблюдениями крымчане.

Также изменилось расписание нескольких маршрутов в районе Феодосии. Если раньше они ходили почти каждый час, то сейчас интервалы между автобусами стали длиннее - по полтора, а то и около двух часов.

- В связи с отсутствием на АЗС достаточного количества топлива будут увеличены интервалы движения автобусов по маршрутам 101 «Феодосия – Коктебель – Биостанция», 102 «Феодосия – Коктебель – Наниково», 107 «Феодосия – Коктебель –Краснокаменка», - написано на объявлении внутри автобусов.

Перевозчик извинился перед пассажирами за доставленные неудобства. Фото: ЧП Феодосия/ВК

В диспетчерской службе автостанции Феодосии также заверили, что транспорт ходит без перебоев.

«МЫ СПРАВЛЯЕМСЯ»

Но такая ситуация не у всех частных компаний пассажирских перевозок. Большинство все же преодолевают бензиновые трудности.

- На данный момент мы справляемся. Все автобусы хотят штатно, никаких изменений не планируется. Ждем решения ситуации, - говорит КП-Крым директор алуштинской фирмы перевозок Юлия Заводчикова.

КОМПЕТЕНТНО

Председатель общественного совета при Министерстве транспорта Крыма Анатолий Цуркин не исключает сокращение некоторых маршрутов из-за сложившейся ситуации.

- К сожалению, пока у нас дефицит топлива, такие ситуации тоже имеют место быть. Но это единичные прецеденты, массово пока никто с рейсов не сходит, общественный транспорт как ходил, так и будет ходить. Но если картина не поменяется в ближайшие 10 дней, то оптимизировать общественный транспорт придется уже на официальном уровне, - говорит КП-Крым председатель общественного совета.

Напомним, уже несколько дней весь Крым живет в условиях дефицита бензина. С 29 мая заправки на полуострове и Севастополе работают по жестким правилам. Власти республики ввели режим нормирования. Так, АИ-92 можно купить не более 20 литров на один автомобиль. Также запрещена заправка в канистры. На заправках «АТАН» и «ТЭС» АИ-95 все еще можно купить только по талонам. В первую очередь, его продают транспорту коммунальной и социальной техники.

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