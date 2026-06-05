На Южном берегу Крыма без вести пропал Николай Белоусов из Железногорска Курской области. Поиски шли почти пять лет. На днях стала известна его судьба.
КУПИЛ ПУТЕВКУ В САНАТОРИЙ
- Брат работал на металлургическом комбинате. Работа тяжелая, вот и захотел отдохнуть, поправить здоровье на море, - рассказала КП-Крым сестра Николая Белоусова.
18 августа 2021 года он поехал в Алушту, чтобы взять билет на обратную дорогу. Но начали происходить странные вещи - матери Николая с его телефона позвонил какой-то незнакомец. Мужчина сказал, что Николай ведет себя не совсем адекватно. Но курортник тут же забрал свой мобильный и успокоил мать: все хорошо, он находится в санатории. Однако в беседу снова вмешался незнакомец, который сказал, что до Утеса не меньше полусотни километров.
И на этом все - телефон отключился, Николай исчез. Чемодан с вещами остался в номере санатория. С собой металлург взял лишь банковские карты и мобильный телефон.
- Пытались своими силами разобраться в ситуации. Была версия, что брат мог попасть в беду из-за какой-то девушки, но до сути мы так и не сумели докопаться. Обращались в программу «Жди меня» и к поисковикам, но все без толку.
НАШЛИ СЛУЧАЙНО
Горькая правда вылезла наружу на днях. В окрестностях Ялты несколько дней шли масштабные поиски студента КФУ Александра Скрипникова. К сожалению, 20-летнего парня нашли мертвым. Также поисковики натолкнулись на останки неизвестного мужчины, пролежавшие в горах не один год. Судмедэксперты выяснили, что кости принадлежат Николаю Белоусову.
- В районе поселка Васильевка обнаружены останки без вести пропавшего гражданина без признаков криминальной смерти, что подтверждено экспертизой, - сообщили КП-Крым в пресс-службе ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю.
Уголовное дело по ст. 105 УК РФ - убийство, прекращено.
Напоминаем, что в Алупке без вести пропал Валерий Рысич и Антон Земляной. В Симферополе никак не найдут Максима Гаха, нет вестей от Андрея Рублева из Красногвардейского района и Маргариты Барановой из Гурзуфа, неизвестна судьба Халима Шайхутдинова из Севастополя.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Есть тату в готическом стиле: в Алуште без вести пропал турист из Курской области
Пропал рядом с Воронцовским дворцом: в Алупке загадочно исчез 34-летний газоэлектросварщик
Горы отобрали жизнь: в Ялте пропавшего 20-летнего студента нашли мертвым