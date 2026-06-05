«Отдыхать все равно нужно»: как отельеры Крыма борются за туристов в разгар топливного дефицита

Некоторые отели готовы частично компенсировать стоимость проезда, если турист добирался на своей машине и потратил лишнее топливо Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Курортный сезон на полуострове официально начался, но люди в этом году осторожничают с планированием отдыха. Отельеры не сдаются и предлагают гостям скидки, бесплатные ночи и бонусы. Разбираемся, как Крым переживает непростой июнь.

ОТМЕНЫ ЕСТЬ, НО НЕ МАССОВЫЕ

По словам президента ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрея Пылова, туроператоры фиксируют отказы от путевок и броней на ближайшие даты. Люди не спешат планировать отпуск - сказываются новости о проблемах с бензином, перебоях на Крымском мосту и периодических атаках дронов.

- Отмены начали сыпаться с 1 июня. Некоторые отменили бронь, кто-то решил перенести, но ситуация сейчас не особо стабильная, - говорит КП-Крым Пылов.

Однако паниковать рано. Как уточнила эксперт туристического рынка, председатель Ассоциации малых отелей полуострова Наталья Стамбульникова, реальное снижение бронирований по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет всего около 5%:

- Люди переносят даты, но не отменяют отдых полностью. Отдыхать все равно нужно, переключаться нужно, учитывая, какой сейчас информационный стресс у всех. Это просто жизненная необходимость.

ОТЕЛЬЕРЫ ВКЛЮЧИЛИ РЕЖИМ «ЗАБОТЫ»

Чтобы удержать туристов и не потерять сезон, гостиницы и пансионаты Крыма начали предлагать беспрецедентные скидки и бонусы. Сейчас некоторые отели дарят от одной до двух ночей в подарок при бронировании от 7–10 дней. Отдельные объекты размещения готовы частично или полностью компенсировать стоимость проезда, если турист добирался на своей машине и потратил лишнее топливо. Также действуют специальные предложения: скидки на проживание, включенные завтраки или экскурсии.

- Есть варианты, когда отельеры помогают, компенсируют, дарят бесплатные ночи или дополнительные бонусы. Массовых каких-то отмен нет, так что и паники нет.

По данным Ассоциации туроператоров, после введения в Крыму временных ограничений на продажу бензина участники туристического рынка внимательно следят за реакцией путешественников, но пока она остается сдержанной.

В пресс-службе Национального туроператора Алеан сообщили, что еще 30 мая - после появления новостей о ситуации с бензином в регионе - продажи путевок на полуостров временно снизились, были и отдельные аннуляции. Но уже в выходные спрос начал восстанавливаться: появились новые бронирования на ближайшие даты июня, а в понедельник – заявки как на начало лета, так и на сентябрь.

- Особенно активно Крым сейчас бронируют туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. В Алеане считают, что при стабилизации информационного фона спрос может восстановиться в течение 7–10 дней. При этом летние продажи направления у туроператора остаются примерно на 12% выше, чем годом ранее, - отмечают в АТОР.

БЕНЗИН ДЛЯ ТУРИСТОВ

Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что для туристов, у которых возникли сложности с выездом за пределы полуострова, работает телефонная горячая линия Министерства курортов и туризма РК 8-800-511-80-18.

- Будут определены автозаправочные комплексы по регионам (Юг, Западное побережье, Центр), на которых гости смогут заправиться, чтобы выехать с полуострова.

Судя по тенденции, крымский туристический бизнес показал, что умеет быстро реагировать на кризис. Отельеры не ждут милости от погоды и логистики - они сами идут к клиенту со скидками и бонусами. К тому же, в некоторых районах море уже прогрелось, а температура воздуха - почти 30 градусов.

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