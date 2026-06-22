В 06:14 зафиксировали первый толчок Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

22 июня выдалось неспокойным для жителей Севастополя. С утра сейсмологи зафиксировали целую серию подземных толчков у побережья Черного моря. Жители разных районов ощутили, как дрожали стены, качались люстры и ходила ходуном мебель. Разрушений, к счастью, нет.

Землетрясение в Севастополе 22 июня 2026

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале, по оперативным данным Крымской сейсмической сети, в Черном море произошли семь землетрясений. Два из них были по-настоящему ощутимыми для жителей города. В 06:14 - толчок магнитудой 3,7 (эпицентр примерно в 26 км от Севастополя). В 08:48 - более сильное сейсмособытие магнитудой 4,4 (в 30 км от города). По словам губернатора, толчки сопровождались форшоками и афтершоками (предшествующими и последующими подземными колебаниями).

Последние новости о землетрясении в Севастополе 22 июня 2026

Замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ Марина Бондарь уточнила, что одно из землетрясений имело энергетический класс 11,4. Но главная новость для севастопольцев - обошлось без последствий. По данным Спасательной службы Севастополя, никакие объекты инфраструктуры и жилые дома в городе не повреждены.

Фото: Замдиректора института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Марины Бондарь

Самые сильные толчки ощущались в различных районах города, но паника, которой опасались власти, не случилась. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и еще раз напомнил:

- Регулярная сейсмичность в нашем регионе - это нормально.

Он также предупредил, что не исключена вероятность повторных толчков.

Жители Севастополя активно делятся впечатлениями в соцсетях. Хоть разрушений нет, ощущения были пугающими:

- Сегодня проснулась в 6.15. Показалось, что скрипит крыша. Птицы летали и кричали, хотя в это время они еще спят, - вспоминает жительница Севастополя.

- Четвертый этаж, в 8:50 дверцы платяного шкафа начали двигаться, - также отмечают в чате.

- В 8:49 тряхнуло, люстра задрожала!

Причины землетрясения в Севастополе 22 июня 2026

Хотя для обывателя землетрясение - событие неординарное, сейсмологи напоминают, что Крым находится в сейсмически активной зоне. Подземные толчки могут начаться в любой момент, но часто обычный человек их даже не почувствует из-за их небольшой магнитуды. К тому же, большая часть всех конструкций и многоэтажных домов в регионе спроектирована и построена с применением стандартов защиты от подобного рода бедствий.

КСТАТИ

Напомним, в начале 2021 года жителей курортной столицы полуострова встревожили резкие подземные толчки в районе поселка Ливадия. Небольшое землетрясение под Ялтой зафиксировали специальные приборы. Сначала толчки заметили жители прибрежной зоны, а затем – основной части района. По их словам, в квартирах слегка покачивались люстры и звенела посуда.

Ранее заместитель директора Института Сейсмологии республики Игорь Калинюк говорил «Комсомолке», ежегодно на территории полуострова можно зафиксировать в среднем до 150 подземных толчков. Чаще всего они почти не ощутимы для обычного человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тряслись стены и мебель: в Черном море у побережья Севастополя случилось 7 землетрясений