На набережной установили поручни из металла. Фото: Борис-Константинович Яремко/Vk

От Коктебеля уже несколько лет воротят носы туристы, включая любителей загара без пятен. Людей можно понять: кому понравится отдыхать на стройплощадке?!

ТРЕТИЙ ГОД БЕЗ НАБЕРЕЖНОЙ

Как выглядит набережная Коктебеля в июне 2026 Видео: личный архив

Набережную планировали сдать в конце 2024 года Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В курортном поселке набережную снесли еще осенью 2023 года. Два без малого километра побережья быстренько очистили от «бетонной рубашки» и зданий, но ломать — не строить.

Сначала власти говорили, что реконструкция завершится в декабре 2024. Потом появились иные цифры.

«Строительно-монтажные работы по набережной будут завершены к 1 мая следующего года, а набережную планируется открыть 1 июня 2025 года», — обещал председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк в феврале 2024 года.

Теперь же и вовсе никто не рискует назвать точную дату. Но там, где нет информации, появляются слухи.

- В июле, вроде бы, хотят открыть центральную часть набережной - кусочек от улицы Десантников до площади Волошина, - поделилась с КП-Крым жительница поселка Елена.

Отличная новость! Все-таки «кусочек» лучше, чем ничего.

Радость оказалась преждевременной. Новость оказалась фейком: видимо, крымчане настолько заждались, что выдают желаемое за действительное.

- Ввод объекта планируется исключительно комплексно, после полного завершения строительства, - ответили на запрос КП-Крым в пресс-службе Минстроя Крыма.

В ведомстве объяснили, что «открытие отдельных участков до полной готовности всей инфраструктуры (включая системы водоотведения, электроснабжения и противооползневых сооружений) недопустимо» по требованиям безопасности.

Такой вот максимализм - все или ничего!

Когда же?! На этот вопрос ведомство дало расплывчатый ответ без точной даты:

- Реконструкция набережной находится в финальной стадии, общая строительная готовность объекта превышает 90%.

И тут, конечно, возникает логичный вопрос: во сколько же обойдется бюджету, то есть нам - налогоплательщикам, эта затянувшаяся стройка?!

- Цена государственного контракта в действующей редакции составляет 2 млрд 494 млн рублей. Финальная стоимость будет сформирована по факту выполнения всех обязательств подрядной организации... Превышение итоговой стоимости над контрактной не предусмотрено.

ВИНОВАТЫ КЛИМАТ И ОПОЛЗНИ

Руководители региона не обделяют вниманием важный объект. Фото: Юрий Гоцанюк/МAХ

В Минстрое объяснили, почему набережная стала долгостроем: в числе «виновников» названы заморочки с проектной документацией, борьба с оползнями и сложности логистики.

Да, и как оказалось, непредсказуемый крымский климат ставит подножки.

- Зафиксировано отставание от графика, в том числе из-за неблагоприятных погодных условий, - по итогам визита в Коктебель сообщил в своем МАХ-канале председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк в мае 2026 года.

Правда, никакого апокалипсиса наподобие «шторма века» в последнее время не наблюдалось. Ну что ж, начальству виднее.

Фонарные столбы украсили пешеходную зону. Фото: Борис-Константинович Яремко/Vk

Сами жители Коктебеля, оценивая реконструкцию набережной, не скупятся на эмоциональные посты и комментарии в соцсетях: «Зачем перила с нержавейки? Как же задрали уже с серой плиткой и этими больничными поручнями! Убожество во всем»; «Ни на одном участке нет обещанных пляжей по 30–50 метров. Только совсем чуть-чуть - небольшой клочок возле холма Юнге, но там он всегда был широким»; «Когда же все это закончится – гостиницы в печали!»; «По центру пешеходной дороги линия столбов - оригинальное решение...Посмотреть бы на автора проекта».

КСТАТИ

Задумка по преображению набережной Коктебеля масштабна и хороша: променадная зона расширится до 30 метров, пляжная - до 50. Появятся волноотбойные стены и пандусы. Установят и уличные фонари, причем у музея Максимилиана Волошина светильники будут в стиле «серебряного века». Есть в планах и стационарный спасательный пост со всем необходимым для оказания первой помощи, и общественные туалеты - не меньше трех.

Набережную по задумке архитекторов разобьют на пять зон: «Тихая» - от Киловой горы до дайвинг-центра и улицы Десантников; «Культурно-историческая» (примыкает к дому Волошина и граничит с рекой Планерка) протяженностью 450 метров; «Парковая» - зеленая зона; «Спортивно-парковая» - между руслом реки Арматлук и сквером, прилегающим к турбазе «Приморье»; «Фестивальная» - место проведения фестиваля «Джаз-Коктебель», которое граничит с холмом Юнге и дельфинарием.

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