Выпускные у нас отменили: пострадавшие в Севастополе школьники продолжают проходить реабилитацию после ЧП с обрушением балкона

В начале июня Даниила отправляли в столицу на лечение. Фото: Даниил Бевз/личный архив

Прошло чуть больше месяца с того страшного дня, когда в школе №13 поселка Кача рухнул балкон вместе с выпускниками. Физические раны понемногу затягиваются, но моральные – пока нет. Все ребята, которые были на том балконе, уже давно выписаны из больниц, но история не закончилась – впереди у некоторых ребят еще долгая реабилитация.

Даниил Бевз - тот самый парень, который в числе первых начал вытаскивать из-под завалов своих одноклассников - рассказал КП-Крым, что все ребята идут на поправку, да и у него самого жизнь продолжается.

- У меня все в порядке, но пока все еще ходим по врачам. Рентген будет 30 июня, - говорит КП-Крым Бевз. - Те, кто был в коме, уже давно очнулись и потихоньку восстанавливаются. По здоровью ничего не беспокоит, все в норме.

Сам Даниил - молодой и очень перспективный спортсмен. Фото: Даниил Бевз/личный архив

Даниил - серебряный призер Первенства Крыма по армрестлингу среди юниоров, и он уже строит планы на возвращение в спорт. После трагедии он отправился в Москву на лечение, где ему зафиксировали мечевидный отросток в груди, который был сломан из-за резкого падения. Но сейчас у парня все хорошо, он даже вернулся на тренировки – посещает зал регулярно и планирует принять участие в очередных соревнованиях. Но реабилитация еще не завершена – врачи просят быть поаккуратнее.

Трагедия, случившаяся 20 мая, навсегда отпечаталась в памяти ребят, и, к сожалению, перечеркнула и их планы на праздник. По словам школьника, пришлось принять непростое решение и отменить выпускной, который был запланирован на 27 июня.

- Выпускной планировался в конце июня. Но из-за всех обстоятельств его отменили. С одной стороны, обидно. А с другой… все живы, и это главное, - говорит Даниил.

Помимо восстановления здоровья, ребята пытаются наладить и свою будущую жизнь. Даниил уже подал документы в Севастопольский государственный университет (СевГУ). Осталось сдать вступительные экзамены, и под конец июля он узнает, поступил или нет. Но переживаний о результатах у него нет, так как власти специально упростили систему поступления для пострадавших. Из-за ЧП ребятам разрешили не сдавать ЕГЭ, а зачислять их будут по результатам аттестатов и вступительных экзаменов.

Также школьники ждут денежную компенсацию за моральный и физический вред. Ее обещали выплатить, когда закончится расследование уголовного дела после обрушения балкона. Но пока процесс затягивается, а итог неизвестен.

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