В Севастополе спасают китообразных. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/Vk

Казачья бухта Севастополя весной превратилась в «дельфиний госпиталь» – здесь выхаживают белобочку с дочкой и еще двух китообразных. Стационара у Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море» нет, вот и разбили палатку прямо на берегу, установили тент от солнца и дождя и теперь здесь вместе с помощниками и днюют, и ночуют.

Дельфинов лечат прямо в море. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/Vk

Белобочка с детенышем – Деметра и Персефона, названные в честь древнегреческих богинь, уже 31 день находятся под присмотром центра.

Сотрудники лечат страдающую от инфекции Деми прямо в море, облачаются в рыбацкие заброды и делают УЗИ, берут анализы, колют лекарства и дают пилюли.

– У Деми удается решать проблемы с кишечником, – сообщили в «Безмятежном Море».

Но вот беда – продолжается обострение язвы желудка. Поэтому особое внимание уделяют не только лечению, но и питанию. Кормят ее измельченной в фарш свежей рыбой.

Малышка Перси чувствует себя прекрасно: плотно обедает черноморской кефалью, а потом плещется и ныряет рядом с мамой. Проснулся в ней и охотничий инстинкт - пытается сама ловить рыбу. Близость волонтеров ее не пугает – привыкла.

Персей идет на поправку. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/Vk

На пользу общение с людьми и белобочке-самцу.

– Персей после 11 дней интенсивного лечения начал плавать самостоятельно.

Первую неделю после выброса на берег он камнем шел ко дну и мог запросто задохнуться. Жизнь ему спасали плавучие «носилки» и «ручная» поддержка волонтеров.

Теперь он тот еще живчик: исследует окружение и активно плавает за рыбой в руке человека. Но пока еще не все ладно с кишечником, дает о себе знать и болевой синдром.

Но мужчина на то и сильный пол, чтобы не обращать внимания на такие мелочи: аппетит у него богатырский – за сутки проглатывает по шесть кило пиленгаса.

Ветеринары проводят УЗИ в полевых условиях. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/Vk

– Азовка Сева 12-й день на реабилитации – поразительный срок для морской свиньи в тяжелом состоянии.

Начала потихоньку плавать самостоятельно, но несмотря на ударное лечение, не удалось избавить ее от бактериальной инфекция и других малоприятных хворей.

– Пока мы с этим справляемся и ни в коем случае не сдаемся.

В общем, зоозащитники держат хвост морковкой, хотя в целом ситуация в Севастополе не простая.

Проблемы с бензином и электричеством, многочисленные воздушные тревоги и без того сложную задачу по спасению дельфинов в полевых условиях, сделали еще сложнее: трудно добираться до «дельфиньего госпиталя», заряжать аккумуляторы различных гаджетов и нужное медоборудование. Да и просто стоять по пояс в морской воде ночью во время вражеских атак – занятие не для слабых духом.

– Благодарим волонтеров, которые героически выходят на дежурства, порой пренебрегая сном. Без вас мы бы не справились.

Нужда же в помощниках все еще остается: чтобы присоединиться к дежурствам, нужно связаться с куратором Еленой: +7 (978) 505-26-04.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пополнение в «дельфиньем госпитале»: трогательная история спасения китообразных в Севастополе

Мама тяжело болеет, но играет с дочкой: в Севастополе продолжают спасать двух дельфинов