«Собираются в стаи и летят на пляжи»: в Крыму началось нашествие божьих коровок

Божьих коровок можно встретить в самых неожиданных местах. Фото: Крым - мой край/Tg

Непростая ситуация на полуострове никак не влияет на живность, которой все равно, есть ли бензин, отключили ли свет: в море резвятся медузы, а на суше появилось множество насекомых с узнаваемой окраской – черные точки на красном или оранжевом поле. Божьи коровки! Жуков много и в полях, и на пляжах.

– Главная пища личинок божьих коровок – тля. И чем больше корма, тем больше божьих коровок, – рассказал КП-Крым профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета им. Вернадского Сергей Иванов.

Ученый отметил, что в Крыму летом 2026 года божьих коровок как никогда много.

- Такое явление называется «волны жизни». Ни один вид не имеет одну и ту же численность на протяжении ряда лет.

Яркие нарядные жуки приносят пользу – уничтожают вредителей, которые высасывают соки из растений.

Причинить вред человеку они не могут, если не брать во внимание страдающих инсектофобией – патологической боязнью насекомых. Еще одна возможная неприятность – жуки выделяют капельки желтого или оранжевого цвета с резким запахом. В этой жидкости содержится токсичное вещество, которое делает божью коровку несъедобной для птиц. Для человека количество яда в капле мизерно, но у сверхчувствительных особ может возникнуть раздражение кожи. Поэтому после встречи с божьей коровкой лучше все-таки вымыть руки.

– Почему же они летят на пляжи и другие места, где нет растений и тли? Все просто – когда их много, то они собираются в стаи, встают на крыло и разлетаются, чтобы оставшиеся смогли в благоприятных условиях продолжить вид.

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