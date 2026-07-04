На полуострове часть АЗС свободно продает топливо Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

4 июля в субботу на полуострове поступило в свободную продажу ограниченное количество бензина и солярки. Но это не отменяет человечности - жители полуострова помогают друг другу в условиях топливного кризиса. Рассказываем о ситуации с бензином в Крыму и Севастополе 4 июля 2026.

Ситуация с бензином в Крыму 4 июля 2026

Дефицит «горючки» пока на Крымском полуострове актуален, поэтому и очереди на бензоколонках еще есть. Проблему власти обязательно решат, но пока еще точное время не известно.

По всему Крыму, как и прежде, в силе прежний лимит - не более 20 литров на одно транспортное средство, заправка в канистры строго запрещена.

По данным администраций городов, 4 июля топливо в свободной продаже появится на следующих АЗС:

Судак: АЗС «Атан» по улице Феодосийское шоссе, 14 - ДТ Ultra.

Феодосия: город Феодосия, ул. Челнокова, 71 – А-95 Ultra; село Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/Б – А-95 Ultra, ДТ Ultra; пгт. Приморский, ул. Керченское шоссе, 86/88 – А-95 Ultra, ДТ Ultra.

Ялта: две заправки «АТАН» в пгт Никита, Южнобережное шоссе, 87 -А-95 Ultra, ДТ Ultra, город Алупка, Южнобережное шоссе, 38 -ДТ Ultra. Также с 13.00 начнут продавать топливо на заправках «ТЭС»: Ялта, Южнобережное шоссе, 22, - А-95 Ultra; пгт Ливадия, Севастопольское шоссе, 26 - ДТ Ultra, пгт Кореиз, Кореизское шоссе, 3 - А-95 Ultra 95.

Ситуация с бензином в Севастополе 4 июля 2026

В Севастополе губернатор Михаил Развожаев накануне вечером предупредил, что новой партии QR-кодов не предвидится. Поэтому толпиться у бензоколонок – занятие пустое. На бензоколонках «ТЭС» 4 июля будет заправляться коммунальщики, медики, общественный транспорт и другие службы, без которых жизнь в городе невозможна.

Утром стало известно, что горючее в свободной продаже есть на 9 АЗС. Правда, ресурсы каждой бензоколонки ограничиваются заправкой сотни автомобилей. Счастье же можно попытать. Где в свободной продаже можно найти топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra, можно посмотреть по ссылке.

Какие правила провоза топлива по Крымскому мосту 4 июля 2026

Через Крымский мост все еще можно провезти до 200 литров топлива - правило осталось прежним. Для перевозки через Керченский пролив горючего можно брать любые канистры без пометок «для ГСМ».

Но действует ограничение: нельзя использовать бочки 50 и более литров из-за сложностей осмотра. Канистры вместимостью 40 литров, пожалуйста.

Сжиженный газ можно провозить лишь до 100 литров. Но придется выбирать, что везти - газ или бензин, вместе никак нельзя. Исключение только для туристических баллонов и газобаллонной оснастки автомобиля.

Как и прежде, действует табу на проезд по Крымскому мосту для электромобилей и гибридов. Только – сухопутный маршрут.

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