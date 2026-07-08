Энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы восстановить подачу света в Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

После ночной атаки ВСУ некоторые города Крыма вновь остались без электроснабжения. Рассказываем, что происходит в Крыму и Севастополе 8 июля 2026 года.

Что происходит в Крыму и Севастополе 8 июля 2026 года

Ночь на 8 июля выдалась неспокойной. В Севастополе силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили четыре атаки дронов ВСУ. Над городом и акваторией были уничтожены 27 беспилотников. Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что люди не пострадали.

В целом по Крыму и другим регионам России, по данным Минобороны РФ, за ночь были перехвачены и уничтожены 415 украинских БПЛА.

Отключение света в Крыму и Севастополе 8 июля 2026 года

По состоянию на утро 8 июля без электроэнергии остались Керчь, Джанкой, Красноперекопск, Армянск, Джанкойский район и Красноперекопский район. Но к обеду в Керчи успели починить энергосистему, и в большинстве домов вновь появился свет. В остальные районы республики электроэнергия подается частично, в зависимости от возможностей сетей. Энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы восстановить подачу света в остальных муниципалитетах.

Без света остались несколько крымских городов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кстати, с 6 июля на время отключения электричества в некоторых городах заработали ситуационные центры, которые обеспечивают граждан возможностью бесплатно воспользоваться источниками электропитания для зарядки мобильных телефонов, интернетом. Также там можно воспользоваться рабочим местом с ноутбуком, получить информационную поддержку от администраторов (волонтеров), а также при необходимости воспользоваться питьевой водой, аптечкой первой помощи. На сегодняшний день их всего пять.

Обстановка на Крымском мосту 8 июля 2026 года

Сейчас с обеих сторон проехать к пунктам ручного досмотра можно без очередей. Также через Крымский мост все еще можно провезти до 200 литров бензина. Для транспортировки горючего водителям разрешено использовать любые канистры без пометок «для ГСМ».

Однако газ можно провозить лишь до 100 литров. При этом одновременно везти два вида горючего нельзя. Исключение - туристические газовые баллоны и газобаллонное оборудование автомобиля.

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 8 июля 2026 года

На всем полуострове все еще действуют лимиты и ограничения из-за дефицита бензина. 8 июля в Севастополе топливо продают по QR-кодам с лимитом 20 литров в бак и запретом на заправку в канистры. Полученный накануне код необходимо использовать с 9:00 до 21:00. Однако на 5 отдаленных от города-героя АЗС можно заправиться по QR-коду на 40 литров.

Каждого вида топлива на этих АЗС хватит только на определенное количество машин, поэтому нужно заранее узнавать о возможности заправиться.

В ближайшие две недели республиканские субсидии для АЗС могут привести к снижению розничных цен на топливо Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В крымских городах свободной продажи бензина для населения в среду не предусмотрено. Топливо в приоритетном порядке направляется на нужды экстренных служб, коммунальных предприятий и общественного транспорта.

Ожидается, что в ближайшие две недели республиканские субсидии для АЗС могут привести к снижению розничных цен на топливо.

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