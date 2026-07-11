На АЗС полуострова в свободной продаже есть бензин и дизтопливо Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ночь на 11 июля выдалась тревожной. Военным пришлось отражать атаку в нескольких районах Крыма. Рассказываем, что происходит в Крыму и Севастополе 11 июля 2026 года.

Что происходит в Крыму и Севастополе 11 июля 2026 года

В Минобороны Российской Федерации сообщили, что за минувшую ночь расчеты ПВО ликвидировали 178 вражеских беспилотников над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над другими регионами нашей страны.

Отключение света в Крыму и Севастополе 11 июля 2026 года

Энергокризис затронул практически весь полуостров. 11 июля проблемы с электроснабжением возникли в городе Саки, Евпатории и поселке Любимовка в Севастополе. В Евпатории, например, на маршруты не вышли трамваи.

В Саках предприниматели подали руку помощи жителям и организовали пункты по зарядке мобильных устройств, которые запитываются от генераторов.

Энергетики работают не покладая рук, стараются восстановить снабжение электротоком как можно быстрее.

Где нет воды в Крыму 11 июля 2026 года

Из-за аварий на сетях «Крымэнерго» возникли проблемы в отдельных районах республики. Вода подается по графикам или вовсе отсутствует.

В Евпатории проблему решают подвозом воды, в городе Саки задействуют генераторы, чтобы наполнить водопроводную систему.

Транспортная ситуация: 11 июля пробок у Крымского моста нет

На подъездах к Крымскому мосту очередей не наблюдается. Пункты досмотра работают без скопления автомобилей.

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 11 июля 2026 года

В Севастополе 11 июля свободная продажа открыта на девяти АЗС. Не пустуют емкости и на бензоколонках, расположенных на территории Республики Крым.

Всего примерно 99 АЗС отпускают бензин и солярку.

Ограничения прежние: не более 20 литров бензина или дизтоплива на одно транспортное средство, строгий запрет на отпуск горючего в канистры и другие емкости.

Как поддержат туриндустрию в Крыму и Севастополе

Правительство РФ сообщило о выделении более 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристической сферы Крыма и Севастополя. В распоряжении говорится, что помогут «оказавшимся в непростой ситуации в связи со снижением туристического потока из-за действий вооруженных сил Украины». Крым получит свыше 3,7 млрд рублей, Севастополь - 584,5 млн рублей. Деньги из резервного фонда Правительства предназначены для единовременной выплаты сотрудникам более чем 4,6 тыс. туркомпаний.

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