Возвращаемся к истокам: жители Севастополя выбрали новое название для кинотеатра «Украина»

Инициатором смены выступил губернатор Михаил Развожаев после трагических событий 10 июня. Фото: Михаил Развожаев/канал в Максе

В Севастополе подвели итоги голосования по переименованию ретро-кинотеатра, который с 1955 года носил название «Украина». Об этом сообщили в пресс-службе музея обороны Севастополя.

Инициатором смены выступил губернатор Михаил Развожаев после трагических событий 10 июня, когда ВСУ атаковали здание Панорамы «Оборона Севастополя». Тогда ночью в объект культурного наследия - один из главных символов города-героя – попал беспилотник. Внутри находился великий шедевр советских художников по мотивам Франца Рубо, который был «практически уничтожен». Оригинальные фрагменты картины показали на выставке. 11 июня в том самом кинотеатре «Украина» открылась экспозиция, посвященная творчеству автора легендарных батальных панорам «Оборона Севастополя» и «Бородинская битва». Но из-за действий киевских властей власти города-героя решили сменить название советского здания.

Выставка оригинальных работ художника проходит в кинотеатре. Фото: Музей обороны Севастополя

- Кинотеатр на улице Ленина - это не просто здание, это часть нашего Музея обороны Севастополя. И после той варварской атаки, которую враг нанес по зданию Панорамы, этот кинотеатр больше не может носить название «Украина», - заявил губернатор.

Голосование проходило с 3 по 12 июля в мессенджере «Макс». Вариант «Центральный» выбрали более 3,7 тысячи человек, тогда как за сохранение прежнего названия высказались около 514 участников.

Кстати, первоначально здание на улице Ленина проектировалось именно как кинотеатр «Центральный», хотя открылось оно в 1955 году под названием «Украина».

10 июня ВСУ атаковала здание Панорамы «Оборона Севастополя». Фото: Музей обороны Севастополя

Окончательное решение о переименовании пока не принято - его вынесут после изучения исторических материалов и юридических нюансов. Здание является объектом культурного наследия федерального значения, и для изменения его названия потребуется процедура с участием Министерства культуры России. Вывеску с прежним названием демонтировали 11 июня – через день после жесткой атаки.

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