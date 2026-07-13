«Ищите меня только через два месяца»: крымчанка написала загадочное письмо родным и пропала

Яна Иванченко (Баласанян). Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

В Севастополе пытаются разгадать тайну исчезновения Яны Иванченко. Женщина 2 июля вышла из квартиры и как в воду канула. Дома остались беспомощная парализованная мать-инвалид и дочь-студентка.

ТРУДНОСТИ ЖИЗНИ

- Это моя тетя, моя крестная мама. И мы уже почти две недели не знаем, где она и что с ней, - рассказала «КП-Крым» жительница Самары.

Жизнь у севастопольчанки в последнее время была нелегкой.

- С трудоустройством возникли проблемы, хотя тетя - хороший финансист: работала и главным бухгалтером, и финансовым директором. Дома тоже не все благополучно - на руках престарелая лежачая парализованная мама. Бабушке уже за 80 лет, и она практически слепая.

Нагрузки на психику колоссальные, запросто можно дойти и до нервного срыва. Второго июля женщина после обеда ушла в магазин и не вернулась.

- Уже 11 дней, как крестная исчезла. Вся забота о лежачей бабушке легла на плечи ее дочки. 23-летняя девушка - студентка университета, и непонятно, как ей дальше жить: нужно и диплом получать, и за бабушкой ухаживать, а времени и денег в обрез.

СТРАННОЕ ПОСЛАНИЕ

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

Так получилось, что родные прочитали электронное письмо от пропавшей, отправленное в день исчезновения, лишь спустя неделю. Сумбурные непонятные слова, полные тревоги, а в конце - просьба подать заявление о ее розыске только через два месяца.

- Мы сразу же позвонили в поисковый отряд «ЛизаАлерт» - ребята там надежные и наверняка помогут нашей беде.

Когда в ноутбуке Яны Иванченко искали фото для ориентировки, то натолкнулись на ее «цифровой след». Оказалось, что незадолго до исчезновения женщина гуглила маршрут до села Морозовка, что в 14 километрах от Севастополя. Точнее, ее интересовал поворот в сторону этого населенного пункта.

- Такое ощущение, что, возможно, она туда поехала, - строит догадки племянница. - Ну, как говорится, не факт, но все равно. Ориентир - Морозовка или рядом, где-то там.

Родное сестре пропавшей и вовсе приснился кошмар. Это был настолько реалистичный ужас, что женщина проснулась в холодном поту.

ОРИЕНТИРОВКА

Приметы пропавшей: рост 168 сантиметров, плотное телосложение, рыжие волосы, зелено-карие глаза.

Яна Иванченко (Баласанян) была одета в темно-синее платье и бордовые босоножки.

Если вы видели эту женщину, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда «ЛизаАлерт»: 8 (800) 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 112.

ВНИМАНИЕ!

Напоминаем, что на ЮБК до сих пор не нашли Елизавету Шафранскую и Маргариту Баранову, в Симферополе Максима Гаха и Елену Годунову, в пригороде столицы Крыма Андрея Рублева.

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