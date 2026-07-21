Ольга Савенко. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vк

Ольга Савенко из Севастополя пять месяцев тому назад вышла из дома и словно растворилась в воздухе: была - и нет.

ОРИЕНТИРОВКА: ШРАМЫ НА РУКАХ И ДОЛЛАР НА ЛОПАТКЕ

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vк

- Внимание! Помогите найти человека! Пропала Савенко (Решетник) Ольга Николаевна, 43 года, город Севастополь. С 21 февраля 2026 года ее местонахождение неизвестно, - гласит ориентировка отряда «ЛизаАлерт» Крым.

Приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, волосы черные, глаза светло-карие.

- У мамы есть и особые примеры - на лопатке татуировка со знаком доллара, а на руках очень много шрамов - следы от ожогов, всю жизнь работает поваром, - рассказала КП-Крым дочь без вести пропавшей, живущая в другом регионе.

ПРОВЕРИЛИ НА ДЕТЕКТОРЕ ЛЖИ

Но о беде первыми узнала не родня, а полиция.

- Участковый зашел к гражданскому мужу матери, и оказалось, что ее уже пару дней нет дома.

Блюститель порядка заглянул на огонек не просто так, пара как-то устроила шумное выяснение отношений, вот дело и дошло до полиции.

При таком раскладе главным подозреваемым, конечно же, стал сожитель пропавшей.

- Следователи проверяли сожителя на полиграфе и сделали выводы, что мол, на убийство способен, но маму точно не убивал. Но странно, что она ушла из дома без телефона - с мобильным она ни при каких обстоятельствах не расставалась.

«БЕС ПОПУТАЛ. ТРУДНО БУДЕТ НАЙТИ»

Утопающий хватается за любую соломинку, вот и близкие исчезнувшей обратились к ясновидящим. Версии были озвучены разнообразные: «Живая, но со здоровьем плохо, помутнение какое-то у нее»; «Ссора, борьба, могли оставить где-то у воды или сбросить в воду. Исчезновение связано с мужчиной»; «Бес попутал. Трудно будет найти»; «Находится рядом: то ли склеп, то ли мемориал. Сырой овраг, который все время в тени».

ОФИЦИАЛЬНО

Поиски женщины продолжаются. Фото: скрин сайта СК РК и г. Севастополя

- По факту безвестного исчезновения Савенко О.Н. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ - убийство, - сообщили в СК РФ по РК и городу Севастополю.

Всех, кто располагает информацией о ее судьбе и местонахождении, просят обращаться по телефону дежурного Главного следственного управления: 8 (3652) 799-723.

Напоминаем, что в Севастополе пытаются разгадать тайну исчезновения Яны Иванченко. На Южном берегу Крыма до сих пор не нашли Елизавету Шафранскую и Маргариту Баранову, в Симферополе Максима Гаха и Елену Годунову, в пригороде столицы Крыма Андрея Рублева.

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