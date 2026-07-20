В Крыму растут бананы. Фото: Парк миниатюр | Бахчисарай/Vk

Крым, оказывается, еще тот фруктовый экстремал. Мало нам оливок и киви, растут и лимоны. Знаменитый актер Сергей Жигунов и вовсе заложил мандариновый сад. Но в Бахчисарае решили: «Хватит мелочиться!» - и замахнулись на банановую плантацию. Скажете, фантастика?! Да нет, все планы, как говорится, основываются на реальных фактах.

- Мы решились на эксперимент, и один из бананов капитально утеплили на зиму – насыпали опилок от души, а сверху натянули мешок, – рассказал КП-Крым Виктор Жиленко, руководитель Бахчисарайского парка миниатюр.

И банан, видимо, проникся отблагодарил: попер в рост, как на дрожжах, и выдал мощное цветение. Диковинка пришлась по душе местным насекомым-опылителям. Шмели слетелись со всей округи и отработали как надо.

- Мы четко видим завязи, и есть все шансы, что плоды успеют вызреть до наступления холодов.

Виктор Жиленко напомнил, что в Алуштинском парке миниатюр уже лакомись местными бананами - урожай не ахти, не очень много, но все же.

Фрида любуется экзотикой издалека. Фото: Парк миниатюр | Бахчисарай/Vk

Ароматных плодов ждут не только люди, но и обитатели зоопарка. Банан растет аккурат напротив вольера бегемота. И Фрида, любуясь завязями, пускает слюнки в предвкушении, пританцовывая от нетерпения: «Когда же!?»

Крымские бананы, свежесобранные, а не привезенные за тридевять земель из заморской Колумбии, Коста-Рики и Гватемалы, – свои, родные – тот еще деликатес. Успех окрыляет, и теперь в Бахчисарае настроены серьезно.

– Друзья, это не шутка. В следующем году мы официально запускаем проект по выращиванию бананов на территории Бахчисарая. Смотрим, тестируем, учимся.

А почему бы и нет? Бахчисарай ничем не хуже Сочи, где уже вовсю радуются первым отечественным бананам.

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