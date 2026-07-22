С 22 июля поезд №17/18 Москва – Керчь становится ежедневным Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 22 июля, в Крыму вновь фиксируют перебои с электричеством. Власти ищут способы сбалансировать энергосистему, а жители городов подстраивается под новые ограничения.

Рассказываем, что происходит в Крыму и Севастополе 22 июля 2026 года.

Что происходит в Крыму и Севастополе 22 июля 2026 года

Прошедшая ночь вновь была неспокойной. Атаки украинских беспилотников на инфраструктуру продолжаются практически ежедневно. В ночь на среду, 22 июля, средства противовоздушной обороны уничтожили 242 беспилотника над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. По данным советника главы Крыма Олега Крючкова, ночью враг атаковал Ялту. Один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом. 17 человек ранены, трое получили тяжелые ранения. Шесть человек госпитализированы.

Отключение света в Крыму и Севастополе 22 июля 2026 года

В «Крымэнерго» подтверждают, что ограничения действуют на всей территории полуострова, а отключения вводятся оперативно, в зависимости от ситуации в отдельных энергорайонах. Особенно тяжелая ситуация сохраняется в Джанкое, Красноперекопске, Армянске, Евпатории, а также в ряде районов, включая Нижнегорский и Черноморский.

Со светом наблюдался перебои Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Энергетические проблемы тянут за собой и коммунальные: без электричества не работают насосные станции, из-за чего наблюдаются перебои с водой в Феодосии, Бахчисарае, Саках и некоторых районах. В Севастополе, где энергосистема также испытывает дефицит мощности, от графиков «2 через 6» пришлось вернуться к режиму «3 через 3».

По информации «Севастопольэнерго», 22 июля проводятся неотложные ремонтные работы, из-за чего свет будут отключать по целому ряду адресов в разных районах города. Временные ограничения затронут, в частности, Камышовое шоссе, поселок ГРЭС, села Поворотное и Верхнесадовое. Также из-за нехватки мощности в сети с 10 утра в Севастополе остановлено движение троллейбусов.

Обстановка на Крымском мосту 22 июля 2026 года

Движение по Крымскому мосту, которое накануне перекрывали из-за проведения досмотровых мероприятий, по состоянию на утро 22 июля осуществляется в штатном режиме. Очередей на подъездах не наблюдается.

- С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет, - сообщают в оперштабе в обед.

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 22 июля 2026 года

Система распределения топлива в Севастополе продолжает действовать по смешанной схеме. 22 июля продажа бензина идет по QR-кодам. Все коды уже разосланы, стандартный лимит на одну машину составляет 20 литров.

При этом губернатор Михаил Развожаев сообщил, что 22 июля временно прекращена заправка в канистры. Ранее это было сделано для того, чтобы у жителей была возможность заправить домашние генераторы в условиях постоянных перебоев со светом. Также без QR-кода в среду можно приобрести только бензин АИ-100, но с лимитом до 40 литров. Однако на заправках сети «АТАН» свободная продажа временно приостановлена.

Бензин продается на разных АЗС по Крыму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Движение поездов в Крыму и Севастополе 22 июля 2026 года

Меняется логистика для пассажиров поездов. С 22 июля поезд №17/18 Москва – Керчь становится ежедневным, полностью заменяя двухэтажный состав №167/168 «Таврия». Все поезда будут следовать только до станции Керчь-Южная, а пассажиров до конечных пунктов в Крыму будут доставлять автобусами.

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