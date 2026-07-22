Набережная еще не совсем готова к приему туристов. Фото: Николай Моль/Vk

В курортном Коктебеле тихо, без перерезания красной ленточки и чиновничьих речей, открыли новую набережную. Реконструкция еще не завершена, но курортный сезон стартовал – народ потянулся к воде.

НЕТ НИ СКАМЕЕК, НИ ТУАЛЕТОВ

Строителям есть над чем поработать. Фото: Николай Моль/Vk

В курортном поселке набережную снесли еще осенью 2023. Два без малого километра побережья быстренько очистили от «бетонной рубашки» и зданий, но ломать - не строить.

Сначала власти говорили, что реконструкция завершится в декабре 2024. Потом появились иные цифры. И вот долгожданная новость.

– С набережной, слава богу, убрали заборы. Да, на отдельных участках еще плитку укладывают, кое-где нужно разровнять гальки, чтобы люди не карабкались по «горам». Нет ни скамеек, ни туалетов, да и урн – раз-два и обчелся. Но это мелочи жизни. Главное, что можно свободно пройти от пересечения улицы Десантников с набережной до самого холма Юнга, - рассказала «КП-Крым» местная жительница Тамара.

Пляж за холмом Юнге не закрывали на реконструкцию. Фото: Николай Моль/Vk

Раньше же, чтобы попасть на «работающие» пляжи за холмом Юнге и у подножия Карадага, приходилось идти три километра по пыльной грунтовке.

- Людям надоела эта волынка, вот и стали делать лазейки, крушить ограждения к чертовой бабушке. Властям ничего не оставалось, как пойти навстречу. Теперь же есть прямые выходы к морю, и можно спокойно гулять вдоль берега туда-обратно.

Оживает потихоньку и курортная инфраструктура: открылись несколько кафе, пункт проката сапов.

ВОДОЛАЗОВ НИКТО В ГЛАЗА НЕ ВИДЕЛ, СПАСАТЕЛЕЙ – НОЛЬ

Реконструкция продолжается. Фото: Николай Моль/Vk

Но такой курортный аскетизм не всем по душе.

– Как можно открывать набережную без туалетов, без урн, без скамеек? У нас в Коктебеле нет своего коммунального хозяйства, кто будет убирать мусор, где справлять естественную нужду людям? Туалеты не достроены, очистные сооружения не готовы, - не скрывает возмущения общественник Борис Яремко.

Мало того, водолазы не обследовали пляжи, а после трех лет стройки на дне может быть что угодно – арматура, стекло, камни.

Официально набережная не сдана в эксплуатацию, и если вы напоретесь на ржавую арматуру в воде или на самой набережной – это ваши проблемы. Отвечать за вас никто не будет.

- Нет ни одного спасательного поста, ни одного спасателя! Случись что, кто сядет в тюрьму?!

ОФИЦИАЛЬНО

- Просто открыли проходы и все. Нет и речи о каком-то «бунте» со стороны жителей, - сообщили КП-Крым в Коктебельском территориальном отделе и посоветовали позвонить в администрацию Феодосии.

В мэрии перевели стрелки на Минстрой:

- Да, проход открыли, но что и как, мы не в курсе.

Но в Министерстве строительства и архитектуры Республики Крым, отвечая на ранее направленный запрос КП-Крым, сообщили:

«Информация о том, что часть набережной начала эксплуатироваться в мае 2026 года, не соответствует действительности. Ввод объекта планируется исключительно комплексно, после полного завершения строительства. Это продиктовано строгими требованиями безопасности: открытие отдельных участков до полной готовности всей инфраструктуры (включая системы водоотведения, электроснабжения и противооползневых сооружений) недопустимо».

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