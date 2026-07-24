Дельфинарий страдает из-за отсутствия посетителей. Фото: Дельфинарий на Большом Атлеше/VK

Дельфинарий на Тарханкуте на себе ощутил доброту и поддержку со всей страны. Обстановка в Крыму непростая, турпоток скромный, вот гостей в дельфинарии нет, доходов - ноль, а морские котики и афалины есть хотят каждый день. А тут еще и с электричеством заморочки, и на закупку топлива для генератора уходят немалые средства.

ТЯЖЕЛАЯ ФИНАНСОВАЯ СИТУАЦИЯ

Китообразные ждут гостей. Фото: Дельфинарий на Большом Атлеше/VK

- Последние четыре года мы кое-как сводили концы с концами, но этот год стал критическим: платить по счетам было просто нечем. Продали часть имущества, включая дом, но финансовая ситуация по-прежнему тяжелая, - рассказал КП-Крым владелец дельфинария «На Большом Атлеше» Валерий.

Пришлось прибегнуть к крайней мере - пустить шапку по кругу.

- Вся Россия откликнулась, репосты в соцсетях сделали свое дело. Звонили даже с Магадана. Друзья нашлись во всех уголках страны. Кто-то переводил 100–200 рублей, кто-то больше. Не важна сумма, главное, что помощь идет от души. Я не ожидал такой волны поддержки! Спасибо каждому от чистого сердца!

Оплатили долги по электричеству, закрыли вопрос по рыбе, погасили банковские проценты. Собранных пожертвований хватит примерно до середины октября.

В МЕНЮ ПЯТЬ ВИДОВ РЫБЫ

Животных нужно сытно кормить. Фото: Дельфинарий на Большом Атлеше/VK

В дельфинарии обитают пять черноморских афалин: Триумф, Белла, Малыш, Фрэнк и Лилу, а также два морских котика - Рона и Гарри.

Особая гордость - Триумф. Кроха появился на свет в прошлом году в День Победы, 9 Мая. Сейчас он еще сосет молоко мамы Беллы - дельфинята до двух лет находятся на грудном вскармливании.

Прокормить такую ораву - задача не из дешевых. В месяц уходит около двух тонн рыбы. И не абы какой! Морские млекопитающие - те еще привереды. Для их настроения и тонуса нужно целых пять видов: горбуша (или кижуч), мойва, ставрида, минтай и хамса. Стоимость этой рыбной корзины зашкаливает - нужно около 400 тысяч рублей в месяц.

Из-за перебоев со светом приходится включать дизель-генератор. Он «пожирает» по 15 литров солярки в час, а топливо обходится в 250 рублей за литр. Посчитайте сами - сумма набегает астрономическая!

ДИНАСТИЯ И МИФЫ О СВОБОДЕ

Дельфины привыкли жить на всем готовом. Фото: Дельфинарий на Большом Атлеше/VK

Крымчанин Валерий - не случайный человек в мире дельфинов.

- С пяти лет общаюсь с китообразными. Мой отец одним из первых начал заниматься боевыми дельфинами. Вот и я, и мой сын, и внуки пошли по его стопам, но уже на мирной волне. Дельфины - это моя жизнь.

Несведущие люди часто предлагают просто отпустить афалин на волю. Но специалист категоричен:

- Выпускать дельфинов в море нельзя - они просто погибнут от голода без заботы человека. Не выход из ситуации и переезд в другое место, например, в Анапу. Три дельфина нормально доедут, а кормящая мать и малыш - погибнут. Дорога - это огромный стресс.

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