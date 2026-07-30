Сдал экзамены и вернулся к тренировкам: как живет севастопольский школьник Даниил Бевз после трагедии на балконе

В начале июня Даниила отправляли в столицу на лечение. Фото: Даниил Бевз/личный архив

Прошло больше двух месяцев с того страшного дня, когда в севастопольской школе №13 рухнул балкон с выпускниками. Тогда пострадали 10 человек: к счастью, все они выжили. Один из них, Даниил Бевз, который в тот день, несмотря на травму, помогал выбираться из-под завалов своим одноклассникам, сейчас уже не просто идет на поправку - он успешно сдал экзамены, почти поступил в вуз и вернулся к тренировкам!

ЭКЗАМЕНЫ СДАНЫ

С КП-Крым Даниил поделился последними новостями. По его словам, он чувствует себя отлично и строит планы на будущее.

- Все хорошо, экзамены сдал отлично, с поступлением все получается, - рассказал он.

После трагедии губернатор Севастополя Михаил Развожаев освободил пострадавших школьников от сдачи ЕГЭ. Аттестаты им выдали по среднему баллу, однако Даниил, как один из лучших учеников, решил сдавать экзамены самостоятельно и успешно справился с ними.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СПОРТ

Но учеба - не единственная сфера, где Бевз показывает отличные результаты. Парень, который до трагедии был серебряным призером Первенства Крыма по армрестлингу и победителем фестиваля «Крымская весна», уже полноценно вернулся к тренировкам.

- Самочувствие замечательное, как раз вот еду с тренировки. Возобновил уже полностью тренировочный процесс, - поделился Даниил.

После обрушения балкона у него был диагностирован перелом мечевидного отростка грудины, и ему требовалась операция. Парень даже пропустил соревнования, к которым долго готовился. Но сейчас он снова в форме и полон планов на будущие турниры.

ЖДЕТ КОМПЕНСАЦИЮ

Единственное, что пока остается открытым для Даниила и других пострадавших - вопрос денежной компенсации. Власти обещали выплаты, но, по словам парня, пока они не поступили.

- Про компенсацию пока что еще ничего не слышно, - отметил он.

Напомним, что по факту обрушения балкона было заведено уголовное дело, и выплаты пообещали после завершения расследования.

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