Держите наготове панамки и зонты: в начале августа в Крыму прогнозируют «тропики»

На полуострове в разгаре пляжный сезон Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Август начнется томно и знойно. Полуостров окажется во власти жаркого тропического воздуха. Никаких «атлантических бризов» - тепло придет прямиком с юга.

- 1 и 2 августа осадков не предвидится, ветер северо-восточный, до 7–12 м/с, - сообщила КП-Крым замначальника Крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.

Ночи будут освежающими: воздух остынет до +15…+23 градусов, дни - знойными.

В субботу термометры покажут +27…+32°, а в воскресенье уже +28…+33 градусов.

Потом начнется самое интересное: в будни в игру вступает Черноморская депрессия, которая немного побалует осадками.

- В понедельник, 3 августа, днем в отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. И снова очень жарко: +29…+34°.

Во вторник, 4 августа, из-за облачности днем станет чуток: 27...32 градуса.

И затем до конца недели осадки маловероятны, будет хозяйничать «африканская» жара. .

В среду, 5 августа, до + 33 градусов.

В четверг и пятницу - 6 и 7 августа днем столбики поползут к отметкам +35…+37 градусов.

Судя по предварительным прогнозам крымских синоптиков, в начале августа нужно держать наготове две вещи - панамку от палящего солнца и зонтик для защиты от дождя.

И да, если увидите сообщения об очередных температурных рекордах - не удивляйтесь. Крымское лето не разменивается на мелочи и обожает играть по-крупному.

Кстати, вода в Черном и Азовском морях стабильно теплая и держит планку на уровне +22…+25 градусов.

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