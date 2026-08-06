Добавки в чай и странные поисковые запросы: новые подробности по делу об убийстве Марины Канивец в Симферополе

Не все добавки в чай полезны Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Симферополя Марина Канивец без вести пропала в начале октября 2025 года, а ее тело нашли в конце осени. На скамье подсудимых оказался ее муж Николай. В качестве свидетеля на процессе засветился и любовник Марины. Он не отрицал встреч. Но в этой истории он лишь фон. Главный подозреваемый один - муж.

ПЫТАЛСЯ ОТРАВИТЬ?

В Крыму в убийстве Марины Канивец обвинили ее супруга Видео: Следком Крыма и Севастополя/Tg

Ненависть, как оказалось, мужчина копил не один день.

- Дети видели, как он подсыпал Марине какой-то порошок в чай. Когда дочь об этом узнала, то перестала есть дома, - такой шокирующей информацией поделилась мама убитой.

Сумасшедший?

Да нет, вменяемость подсудимого не вызывает никаких сомнений. Прокурор на очередном судебном заседании заявил, что Николай не псих, да и в поле зрения нарколога не попадал. А вот к преступлению, по всей видимости, готовился заранее. С телефона гуглил любопытные вещи: «Какой срок светит за неумышленное убийство во дворе при самообороне». Интересовался и тем, как продать дом.

Нет недостатка и в уликах. Салон оранжевого «Шевроле» Николая весь в крови Марины. Замытые пятна эксперты нашли и на ремнях безопасности, и на чехлах кресел.

- На черепе давленый перелом, отвертка как орудие травмы не исключается...

Тело убитой нашли в речке Маленькой, которая протекает вблизи Симферополя. Крымчанка, будто что-то предчувствуя, в день смерти оделась в траур - черная кофта, брюки, туфли. Когда прокурор рассказал, что лицо женщины было в воде, а одной кисти не было, время не пощадило тело, - мама убитой не выдержала, опустила голову и беззвучно заплакала.

Марина Канивец пропала 4 октября 2025. Фото: соцсети

НЕ УБИВАЛ - И ТОЧКА

Несмотря на улики и вещдоки, Николай не признает вину, жену не убивал, и все тут.

Теща же во всем обвиняет его.

- А кто ж еще?! - так женщина ответила на вопрос КП-Крым, виноват ли зять в смерти Марины.

Женщина подала исковое заявление о признании зятя недостойным наследником, чтобы он не получил ни одного квадратного метра от дома убитой жены.

Но и здесь Николай пошел в отказ - не буду получать документ.

Пожилая женщина осталась одна с двумя внуками – матери нет в живых, отец сидит за решеткой, вот и старается сохранить их родной дом. Подростки страдают, до сих пор не могут смириться с потерей и постоянно вспоминают: «Мамина кружка, мамина ложка, мамин стул, мама вот так делала...»

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