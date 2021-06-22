«Это бывший подкинул»: В аэропорту Симферополя задержали москвичку с амфетамином

Жительницу столицы задержали в симферопольском аэропорту Фото: Архив "КП"

38-летняя женщина вылетела на курорты полуострова с мамой и двумя детьми, а еще она взяла с собой наркотики. Но добраться до места отдыха москвичка не смогла, ее задержали прямо в аэропорту Симферополя.

Как сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД РФ на транспорте, специалисты проверили багаж женщины и нашли в ручке чемодана семь полимерных пакетов с подозрительным порошком.

- Эксперты-криминалисты установили, что предоставленные на исследование объекты относятся к психотропным и наркотическим веществам - амфетамин и смеси амфетамина и метамфетамина, общей массой около 250 граммов, что является особо крупным размером, - говорится в сообщении силовиков.

Москвичка нашла «укромное» место для наркотиков. Фото: пресс-служба ЛУ МВД по Крыму на транспорте

Конечно, отдыхающую задержали на месте. Женщина, по некоторым данным, переложила всю ответственность на своего бывшего. Мол, это он подкинул, чтобы отомстить. Полицейские неспроста обратили внимание на москвичку - до ее прилета в аэропорт они получили сообщение от анонима, что некая женщина с двумя детьми будет перевозить наркотики.

По неофициальной информации, туристку обязали явиться в отделение полиции и отпустили. Через две недели она вернулась в Москву, где в ее квартире провели обыски. Там правоохранители нашли еще около 300 граммов амфетамина.

На этот раз москвичку задержали. Она снова пеняла на экс-супруга, который якобы хочет испортить ей жизнь. В квартире бывшего запрещенных веществ не нашли, а в отношении подозреваемой возбудили уголовное дело за «незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств в особо крупном размере».

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