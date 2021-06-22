Минобороны открыло в Крыму мобильные пункты для диагностики коронавируса

В военных госпиталях выделено 350 коек для оказания медпомощи населению Крыма Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму открыты мобильные медицинские пункты от Минобороны России, чтобы выявлять инфекционные заболевания среди населения.

- Силами медицинского отряда специального назначения окружного военного госпиталя Севастополя сформированы подвижные медицинские посты с целью осуществления раннего активного выявления инфекционных заболеваний среди населения, в том числе новой коронавирусной инфекции, - сообщил Дмитрий Тришкин, начальник главного военно-медицинского управления ведомства во вторник на селекторном совещании в Минобороны.

По его словам, в военных госпиталях также выделили сто коек для того, чтобы там можно было размещать инфекционных больных.

Кроме того, в районах Крыма, которые больше всего пострадали от потопа, были развернуты временные медпункты. Они находятся в Севастополе, Алупке, Алуште, Коктебеле и Керчи, а также в Феодосии.

- В военных госпиталях выделено 350 коек для оказания медицинской помощи населению Республики Крым, из которых 100 коек инфекционного профиля, - уточнил Тришкин.

Военные также сформировали запас лекарственных средств и имущества, рассчитанных на количество больных до тысячи человек.

Напомним, что в Крыму за последнее время резко возросло количество больных коронавирусом. Больше 200 человек, больных коронавирусом, выявляли ежедневно в январе текущего года. После началось снижение. Однако в середине июня Крым вернулся к зимним показателям заболеваемости covid-19.

Из-за роста количества заболевших глава РК Сергей Аксенов внес изменения в указ о режиме готовности к ЧС. В документе говорится, что вакцинация от коронавируса обязательна для работников туристической отрасли, общепита и транспорта. Кроме того, введены ограничения для работы ресторанов, кафе и баров – им разрешено функционировать только до 23.00. Эта норма принята до 1 сентября. Кроме того, в кинотеатрах закрываются фуд-корты. В некоторых районах Крыма также запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных и концертных залов.

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