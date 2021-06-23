«Это провокация»: в Госсовете Крыма оценили инцидент с британским эсминцем в Черном море

По мнению вице-спикера крымского парламента, британцы своими действиями проверили, каким может быть ответ России на провокации Фото: Надежда ДАЦЮК

Заход британского эсминца «Дефендер» в территориальные воды Российской Федерации - чистейшая провокация, уверен первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Ранее британский корабль приблизился к Крыму, нарушив границу РФ. На предупреждения пограничников экипаж эсминца не отреагировал, поэтому бомбардировщики использовали четыре осколочно-фугасных авиабомбы, чтобы пресечь действия корабля НАТО. После всех действий «Дефендер» удалился из территориальных вод Российской Федерации.

- Я думаю, это чистейшей воды провокация, чтобы проверить крепость и бдительность России. Думают, если мы занимаемся ликвидацией подтопления, так значит, забыли, что у нас есть государственные границы? Те, кому положено заниматься обеспечением безопасности страны, охраняют наши границы, - отметил Ефим Фикс в комментарии КП-Крым.

По его словам, британцы своими действиями проверили, каким может быть ответ России.

- Я думаю, что это проверили, получили немного. Если в следующий раз захотят так сделать, надо открывать прицельный огонь на поражение, чтобы навсегда отбить охоту заходить в территориальные воды РФ, - заключил первый вице-спикер крымского парламента.

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