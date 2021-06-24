В Симферополе задержали мужчину за сбор данных для спецслужб Украины

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам государственной измены Фото: Архив "КП"

В ФСБ России задержали жителя Симферополя за то, что он собирал данные о полетах российской военной авиации и передавали их спецслужбам Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

- Федеральной службой безопасности РФ вскрыта и пресечена противоправная деятельность жителя Симферополя, действовавшего в интересах разведывательных органов Украины. В течение длительного времени российский гражданин с использованием специального антенного и приемного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации, - отметили в ЦОС.

ЦОС ФСБ РФ

Крымчанин в течение долгого времени получал задания от спецслужб соседнего государства и с помощью специального антенного и приемного оборудования разведывал всю информацию о полетах российской авиации. Все добываемые сведения планировалось использовать против безопасности Российской Федерации.

В отношении подозреваемого уже возбуждено уголовное дело по признакам государственной измены - статья 275 УК РФ. Ему грозит срок от двенадцати до двадцати лет лишения свободы.

Напомним, в конце апреля сотрудники спецслужбы задержали жителя Алушты, которого подозревали в публичных призывах к экстремизму. Свою агитацию 37-летний мужчина вел на просторах интернета. На своей странице в соцсетях он размещал призывы к совершению насильственных действий против группы лиц по национальным признакам.

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