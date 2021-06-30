Лавандовое море: Для чего берут плату за посещение плантаций в Бахчисарайском районе

Лаванда - природный антисептик и ароматическое успокоительное Фото: Анна КИРИЕНКО

Лавандовое поле в Бахчисарайском районе Крыма видно с трассы «Таврида». Сиреневые поперечные полосы на окрестных холмах с каждым годом становятся все шире - за пять лет их площадь увеличилась с 28 га до 150 га. До советских показателей в 4,5 тысячи га еще шагать и шагать. Но аграрии готовы проделать этот путь, был бы смысл.

- Эфиромасличных культур в Крыму сейчас 1 тысяча 113 га (в 10 раз меньше советского периода - прим. ред.), а задача на ближайшую пятилетку увеличить площади в 5 раз, - говорит вице-премьер - министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин. - Потребность на внутреннем рынке в эфирных маслах составляет 3-3,5 тысячи тонн, и это открывает огромные перспективы: рынок свободный, востребованный, крымская продукция высокого качества. Мы пропагандируем эфиромасличные культуру, за этим будущее.

В советское время лавадновые поля занимали 10 тысяч га в Крыму Фото: Анна КИРИЕНКО

Розу, лаванду, мускатный шалфей и кориандр традиционно выращивают в Бахчисарайском, Симферопольском, Белогорском районах. В перспективе новые плантации появятся в Черноморском районе, где есть земли, не востребованные для традиционных культур, но приходные для эфироносов. НИИ сельского хозяйства Крыма и Никитский ботанический сад ведут селекционную работу и с каждым годом увеличивают количество сортов. Научные достижения в прикладном применении могут дать прорыв эфиромасличной отрасли. Вопрос в государственной поддержке производителей - вложения на 1 га посадок составляют около 800 тысяч рублей. В полное цветение лаванда выходит на третий год и до этого времени аграриям нужно получать финансовую помощь.

- Эфиромасличные культуры вообще не вошли в перечень сельскохозяйственных культур, получающих господдержку, - подчеркивает Рюмшин. - Мы обращаемся в федеральный центр, заручились поддержкой депутатов и сенаторов, чтобы включить в финансирование. Но Министерство финансов РФ не видит смысла в этом. Думаю, в течение года мы это добьем. Пока республика ежегодно выделяет из своего бюджета 20-25 миллионов рублей производителям эфироносов.

Лаванда способна поднять уровень жизни в селах Фото: Анна КИРИЕНКО

В 70-80 годах прошлого столетия производители эфирных масел были основными налогоплательщиками Крыма. В прежние годы на полуострове производилось до 100 тонн в год лавандового масла, что составляло 60% от общесоюзного объема, до 20 тонн шалфейного масла, или половину по стране, и до 1,5 тонны эфирного масла розы – треть всего производства в СССР. Продукция шла на экспорт, и в каждом флаконе французских духов была частичка Крыма. Выйти на мировой рынок для крымских производителей сложно: нужно получить сертификаты соответствия, которые для санкционного региона недоступны.

- У нас натуральная продукция, и других производителей нет, - уверяет глава научно-производственной эфиромасличной ассоциации Крыма, руководитель крупнейшей агрофирмы по выращиванию эфироносов Алексей Мишин. - Свое сырье мы не сдаем, а перерабатываем самостоятельно, производя натуральные эфирные масла и гидролаты. В этом году планируем увеличить посадки на 80 га, готовим землю - в бурьян ростки не посадишь.

Фотосессии на лавандовом поле - тренд сезона Фото: Анна КИРИЕНКО

Плантации лаванды стали туристическим магнитом в селе Тургеневка. С недавних пор за их посещение нужно заплатить 300 рублей. Жителей Бахчисарайского района это не касается, как и пенсионеров, инвалидов, детей до 14 лет.

- В прошлом году мы еще не собирались вводить плату, но то, что творилось этой весной и в начале лета - просто варварское отношение, - подчеркивает Мишин. - Не знаю, почему гости стали себя так вести, но мы вынуждены были пойти на платный вход. У нас большие планы - сделать ресторан достойного уровня, площадки для торговли фермерскими продуктами. Именно для этого нужна плата за посещение, чтобы обустроить инфраструктуру, которая должна быть. Дайте время, и все будет.

За неделю с момента введения платы на плантациях насчитали около 10 тысяч посетителей. Фотосессии на рассвете, на закате, даже ночные съемки в лавандовых полях неизменно пользуются популярностью.

- Свежая история - привезли людей, сказали, что все бесплатно, и в подарок букетики дают, - отмечает Мишин. - Я не знаю, что им потом туристы сделали, но большинство вменяемые, понимают, за что платят. Мы развиваемся и просим от тех же турагентов обратную связь по организации услуг для гостей.

В скором времени плантации лаванды займут свыше 500 га земель. Посадки 2019 года дадут цвет, и желающих запечатлеть себя на фоне сиреневых холмов станет больше. Разбавят их палитру желтые поля лекарственного иссопа, ярко розовый чайный цвет и бледно-розовый мускатного шалфея. Фототуры в цветущий Крым становятся трендом.

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