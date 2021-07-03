«Мы не нарушили международный регламент»: Росморречьфлот о ситуации с украинским судном в Черном море

Ракетный катер Черноморского флота «Ивановец». Фото: Минобороны РФ

Украинское судно, которое подало сигнал бедствия в Черном море, отказалось от помощи российских военных.

- Мы зафиксировали сигнал бедствия. В таких случаях положено предлагать помощь. Наш ракетный катер «Ивановец», который уловил слабый сигнал, доложил об этом. После этого дежурный Росморречьфлота связался с морским спасательным центром «Одесса», уточнил, имеется ли информация об аварийном случае. Они подтвердили, что сигнал бедствия был получен. Об этом был проинформирован и судовладелец. Он принял решение направить туда буксир из Очаково, что и было сделано, - рассказал о ситуации КП-Крым пресс-секретарь Росморречьфлота Алексей Кравченко.

Российские военные получили информацию о том, что на помощь судну направили украинский буксир.

- Мы приняли к сведению, что наша помощь не требуется – погода нормальная, людям ничего не угрожало. Так что, все было сделано по международному регламенту, который принят на море. Он был соблюден полностью, - пояснил Алексей Кравченко.

В Минобороны Украины прокомментировали произошедшее по-другому: было заявлено, что российские моряки не приближались к рыболовецкому судну, и якобы полностью проигнорировали сигнал о помощи.

Отметим, ЧП произошло в субботу утром. Катер Черноморского флота направили в район, откуда поступил сигнал бедствия от украинского судна.

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