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Общество3 июля 2021 21:05

«Невозможно выйти на улицу»: крымчане страдают от нашествия комаров

Власти уже начали борьбу с нашествием надоедливых насекомых
Надежда ДАЦЮКНадежда ДАЦЮК
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От насекомых помогут репелленты

От насекомых помогут репелленты

Фото: Евгения ГУСЕВА

Север и центральная часть Крыма страдает от нашествия комаров. Жалобы на кровососущих насекомых ежедневно появляются в соцсетях.

- Город Джанкой просто потопает от нашествия комаров. Выйти с детьми погулять вечером невозможно вообще, а на этой неделе уже и днем не выйти. Ни одно средство не помогает. В прошлом году их травили, и было все хорошо. Что происходит в этом году, никому не понятно, - пишут недовольные крымчане.

Заместитель председателя Совета министров - министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин отмечает, что эта ситуация связана с цикличностью появления комаров.

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В Крыму борются с комарами
В Крыму борются с комарами
Видео: "ЧП Новости Крым"/"Вконтакте"

- Бывают годы, когда популяция резко растет. Дождливым летом во многих районах Крыма есть места, где после дождей стоит вода.

Власти уже начали борьбу с нашествием надоедливых насекомых.

Смотреть видеосюжет
Нашествие комаров в Крыму
Нашествие комаров в Крыму
Видео: "Инцидент Крым"/ "Вконтакте"

- В Белогорском районе работают дезинфекторы с специальными ранцевыми пушками. Подобная работа буквально завтра начнется и в северном Крыму. Используемые репелленты безопасны для людей и животных, - отметил Андрей Рюмшин.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

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