«Невозможно выйти на улицу»: крымчане страдают от нашествия комаров

От насекомых помогут репелленты Фото: Евгения ГУСЕВА

Север и центральная часть Крыма страдает от нашествия комаров. Жалобы на кровососущих насекомых ежедневно появляются в соцсетях.

- Город Джанкой просто потопает от нашествия комаров. Выйти с детьми погулять вечером невозможно вообще, а на этой неделе уже и днем не выйти. Ни одно средство не помогает. В прошлом году их травили, и было все хорошо. Что происходит в этом году, никому не понятно, - пишут недовольные крымчане.

Заместитель председателя Совета министров - министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин отмечает, что эта ситуация связана с цикличностью появления комаров.

Смотреть видеосюжет В Крыму борются с комарами

- Бывают годы, когда популяция резко растет. Дождливым летом во многих районах Крыма есть места, где после дождей стоит вода.

Власти уже начали борьбу с нашествием надоедливых насекомых.

Смотреть видеосюжет Нашествие комаров в Крыму

- В Белогорском районе работают дезинфекторы с специальными ранцевыми пушками. Подобная работа буквально завтра начнется и в северном Крыму. Используемые репелленты безопасны для людей и животных, - отметил Андрей Рюмшин.

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