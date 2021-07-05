В Крыму началась борьба с нашествием комаров

Обработку прошли около трех десятков предприятий гостиничных комплексов Фото: Архив "КП"

Кроме сильных ливней и наводнений в этом году Крым страдает и от нашествия комаров. После многочисленных жалоб на надоедливых насекомых в населенных пунктах началась масштабная обработка. Об этом сообщил вице-премьер - министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

- После продолжительных осадков не только в Крыму, но и в некоторых регионах России эта проблема очень портит жизнь людей. В последнее время на имя главы поступают многочисленные жалобы и просьбы принять меры в решении возникшей ситуации, - отметил министр.

За два дня активных работ по обратке территорий от кровососущих удалось освободить Родниковское и Укромновское сельские поселения, повторную обработку провели в поселке Нижнегорском и селе Митрофановка.

Также обработку прошли около трех десятков предприятий гостиничных комплексов Феодосийского и Евпаторийского регионов. Вместе с предпринимателями министерство сельского хозяйства разработало дальнейший план действий.

- Ответственно заявляю, что ни один регион республики, страдающий от нашествия комаров, не останется без нашего внимания, - добавил Рюмшин.

У себя в Facebook министр успокоил крымчан и отметил, что в жилых районах обработка проводится только органическими препаратами, а на водоемах и в лесах специалисты используют биологические средства борьбы - бактицид, лиариоль.

- Это наиболее перспективные и эффективные средства истребления личинок комаров непосредственно в местах их выплода. Экологически чистый препарат предназначен для истребления личинок более 80 видов комаров, является качественным сертифицированным, аккредитованным органами Роспотребнадзора препаратом, - отметил министр сельского хозяйства.

Напомним, с самого начала лета север и центральная часть Крыма страдают от нашествия комаров. Жители многих районов полуострова каждый день жалуются в соцсетях. По информации Андрея Рюмшина, эта ситуация связана с цикличностью появления комаров.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Невозможно выйти на улицу»: крымчане страдают от нашествия комаров

Власти уже начали борьбу с нашествием надоедливых насекомых (подробнее)

Туристу на заметку: ТОП-5 самых опасных представителей дикой природы Крыма

«Комсомолка» рассказывает, как уберечь себя от ядовитых насекомых и животных полуострова (подробнее)