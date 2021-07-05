В Большой Ялте с 6 июля открывают еще десяток пляжей для купания

Дождевая вода по руслам рек уходит в море, принося с собой глину и мусор. Фото: Янна Павленко/facebook

В Большой Ялте с 6 июля официально для купания откроют еще 10 пляжей. Таким образом из 86 пляжных территорий чистота морской воды подтверждена на 36.

- Хорошая новость от Роспотребнадзора - мы открываем с завтрашнего утра 10 пляжей,- сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. - Таким образом, пляжи от Фороса и до санатория «Руссия», за исключением Кореиза и Мисхора, будут открыты и доступны для гостей.

В границах города морская вода мутная и не позволяет провести обследование дна на наличие опасных предметов. Пока не закончится очистка русел рек и продолжаются осадки чище и прозрачнее море не станет.

- Четыре водолазных группы готовы к обследованию пляжей, - заверил министр ЧС Крыма Сергей Садаклиев.- Как только мутность воды спадет, мы готовы обследовать те 8 пляжей, которые нам обозначили на предмет посторонних предметов.

Роспотребнадзор не рекомендует использовать водопроводную воду для питья без кипячения, в связи с чем детские сады переведут на привозную воду. С 5 июля заработали 19 дошкольных учреждений региона, 2 остаются закрытыми: один детсад подтоплен и к одному размыло дорогу.

Официальные пляжи от Гурзуфа до Фороса были закрыты после потопа 18 июня. Обильные осадки привели к сходу грязевых селей и выходу рек из русел. Потоки воды и грязи сметали все на своем пути, набирая скорость по горным склонам. Бурое пятно в море растянулось от мыса Ай-Тодор до мола Ялтинского морпорта. Первые 22 пляжа были открыты 2 июля на территории от Фороса до Алупки. Пробы морской воды в регионе берут ежедневно, чтобы по трехдневному анализу сделать вывод об их соответствии СанПиНам.

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