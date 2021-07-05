Что происходит на пляжах Крыма сейчас, последние новости

Пляжи Западного побережья открыты и пользуются спросом у туристов Фото: Анна КИРИЕНКО

Ливневые дожди, накрывшие Крымский полуостров 4 июля, привели к подъему уровня рек и сходу грязевых потоков в море. Больше всего пострадали курортные поселки Орджоникидзе и Коктебель в Восточном Крыму, где ливень затопил набережные.

- Это не страшно, - уверяет глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко. - Всегда сильный ливнем выносит глину и щебень. Это не чрезвычайное явление.

Море в местах выхода грязевых потоков через русла рек и ливневую канализацию становится бурым. Купаться в этой воде опасно для здоровья - вместе с дождевыми реками вниз устремляются фекальные стоки из выгребных ям. В Коктебеле строительство центральной канализации закончат только в следующем году.

В Ялте дождевая вода прошла по руслам рек Дерекойка и Учан-Су и вышла к морю в местах запрещенных для купания с 18 июня. На побережье от Гурзуфа до Фороса официально открыты 22 из 86 пляжей. Причем все они находятся на запад от мыса Ай-Тодор, который венчает Ялтинскую акваторию. В городской черте все пляжи остаются закрытыми для купания, и каждый новый сход воды по руслам рек отодвигает дату их официального открытия - слишком большая мутность мешает водолазам обследовать дно и дает отклонения в пробах.

На организованных пляжах есть спасательные посты Фото: Анна КИРИЕНКО

Бурлящий потоками Бельбек выходит в море на Северной стороне Севастополя в поселке Любимовка. Власти Севастополя сообщают о серьезном подъеме уровня воды, как и в поселке Кача, где впадает в море одноименная река. Сообщений о закрытии пляжей в этих населенных пунктах нет. Однако купаться рядом с выходом потоков речной воды не стоит.

Пляжи Азовского побережья, Керченского пролива, Западного берега открыты и доступны для купания.

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