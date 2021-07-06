Как выглядит Симферопольское водохранилище после потопа

Общий объем запасов воды составляет 90,627 миллиона кубометров
Фото: Михаил ПАТЛИС
Первая половина лета в Крыму не радовала жаркой погодой. Уже несколько раз полуостров заливало дождями, да такими, что смывало все - от дорог до жилых домов в Ялте, Бахчисарае и Керчи.
Однако благодаря ливням уровень заполнения водохранилищ в Крыму превысил 50% от общего объема. Как сообщают в госкомитете республики по водному хозяйству и мелиорации, на сегодняшний день общий объем крымских водохранилищ составляет 90,627 миллиона кубометров, а это 47% от полного проектного объема.
На сегодняшний день наполняемость Симферопольского водохранилища составляет 10,980 миллиона кубометров.
В Симферопольском водохранилище даже купается молодежь
Фото: Михаил ПАТЛИС
После дождей воды стало заметно больше
Фото: Михаил ПАТЛИС
За 11 дней непогоды в крымском водохранилище прибавилось около 30 миллионов кубометров воды
Фото: Михаил ПАТЛИС
Здесь часто гуляют студенты, дети и ловят рыбы рыбаки
Фото: Михаил ПАТЛИС
Но даже дожди не смогли полностью наполнить водохранилище
Фото: Михаил ПАТЛИС
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