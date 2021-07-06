Как выглядит Симферопольское водохранилище после потопа

Общий объем запасов воды составляет 90,627 миллиона кубометров Фото: Михаил ПАТЛИС

Первая половина лета в Крыму не радовала жаркой погодой. Уже несколько раз полуостров заливало дождями, да такими, что смывало все - от дорог до жилых домов в Ялте, Бахчисарае и Керчи.

Однако благодаря ливням уровень заполнения водохранилищ в Крыму превысил 50% от общего объема. Как сообщают в госкомитете республики по водному хозяйству и мелиорации, на сегодняшний день общий объем крымских водохранилищ составляет 90,627 миллиона кубометров, а это 47% от полного проектного объема.

На сегодняшний день наполняемость Симферопольского водохранилища составляет 10,980 миллиона кубометров.

В Симферопольском водохранилище даже купается молодежь Фото: Михаил ПАТЛИС

После дождей воды стало заметно больше Фото: Михаил ПАТЛИС

За 11 дней непогоды в крымском водохранилище прибавилось около 30 миллионов кубометров воды Фото: Михаил ПАТЛИС

Здесь часто гуляют студенты, дети и ловят рыбы рыбаки Фото: Михаил ПАТЛИС

Но даже дожди не смогли полностью наполнить водохранилище Фото: Михаил ПАТЛИС

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